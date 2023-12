Zmiany w kadrze Barcelony! Robert Lewandowski jednak poleci na mecz Ligi Mistrzów

Barcelona dokonała niespodziewanych zmian w kadrze na mecz Champions League. Do składu "wrócili" Lewandowski, Gundogan i Araujo. Nie powołano tylko Frenkiego de Jonga, który jest chory.

Gerard Romero poinformował, że powodem zmian jest pozostanie zespołu w Belgii aż do czwartku, dlatego wymieniona trójka leci z zespołem do Antwerpii, by nie opuścić zaplanowanych treningów. Czy Lewandowski pojawi się w środę na boisku? Tego jeszcze nie wiadomo, chociaż można spodziewać się, że Xavi mimo wszystko da mu odpocząć.

Początek spotkania Barcelony z Antwerpią w środę o godzinie 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 3 i na Polsat Box Go.

KZ, Polsat Sport