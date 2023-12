Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bez względu na wynik wtorkowego meczu Arsenal utrzyma pierwsze miejsce w grupie B, a PSV drugie. Mimo to spotkanie nie powinno stracić przez to na atrakcyjności. I jedni, i drudzy mają coś do udowodnienia.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski poza kadrą Barcelony!

Po przedłużeniu niesamowitej serii do 15 zwycięstw z rzędu w lidze holenderskiej, PSV szuka kolejnej wygranej. W pierwszym meczu przeciwko Arsenalowi ekipa z Eindhoven przegrała 0:4. Tymczasem "The Gunners" są świeżo po porażce w lidze angielskiej. W miniony weekend ekipa Mikela Artety przegrała na wyjeździe z Aston Villą 0:1.

Relacja i wynik na żywo z meczu PSV - Arsenal na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 18:45.

DW, Polsat Sport