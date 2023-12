Nowy siatkarz PGE GiEK Skry Bełchatów! To reprezentant kraju

Petkov to pochodzący z Bułgarii 27–letni środkowy. Pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiał w bułgarskiej drużynie Dobrudża Dobricz, którą reprezentował w latach 2014-2017. W barwach drużyny z Dobricz środkowy sięgnął po mistrzostwo oraz wicemistrzostwo Bułgarii, dwa Puchary Bułgarii oraz Superpuchar Bułgarii. W sezonie 2017/2018 związał się z drużyną Neftochimik Burgas, której barwy reprezentował aż do sezonu 2020/2021, zdobywając w tym czasie dwa mistrzostwa i wicemistrzostwo kraju, dwa Puchary Bułgarii oraz dwa Superpuchary Bułgarii.

Bułgar ma za sobą pierwszy zagraniczny kontrakt - w sezonie 2021/2022 występował we francuskiej drużynie Saint-Quentin Volley. Po sezonie spędzonym we Francji środkowy wrócił do ojczyzny, gdzie dołączył do Chebyr Paazardżik, z którym w ciągu jednego sezonu zdobył wicemistrzostwo kraju, a także Puchar i Superpuchar Bułgarii.

Reprezentant Bułgarii oficjalnie dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów. Iliya Petkov wzmocni środek bloku bełchatowskiej drużyny w sezonie 2023/2024 🙌



Iliya, witamy w #TeamSkra! 🐝

Więcej ➡️ https://t.co/e8qR3DfWAx pic.twitter.com/Jicf0YbxiW — PGE GiEK Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) December 12, 2023



Petkov ma za sobą debiut w reprezentacji kraju. W seniorskiej reprezentacji Bułgarii zadebiutował podczas mistrzostw Europy 2019. Mogliśmy oglądać go także podczas mistrzostw Europy 2021 oraz 2023 i w czasie rozgrywanego w Xi’an Interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego w piłce siatkowej mężczyzn do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024.

BS, Polsat Sport, www.skra.pl