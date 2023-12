Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce odbędzie się w wyjątkowym mieście!

Umowa na organizację Wielkiego Finału w Katowicach została podpisana na trzy najbliższe lata. - Przez długi czas pracowaliśmy w dużym zespole, żeby dzisiaj się spotkać w Katowicach. Oficjalnie możemy potwierdzić, że 30. Wielki Finał zostanie rozegrany w Katowicach. Bardzo się cieszymy, że na mapie Polski pojawi się nowe miasto, do którego zagości minisiatkówka w mistrzowskim wydaniu. Bardzo liczymy na to, że ten nasz wspólny projekt będzie dalej się rozwijał - podkreśliła Magdalena Szozda - Brands Partnership & KINDER Joy of moving Manager w Ferrero Polska Commercial.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving to największe i najważniejsze wydarzenie siatkarskie dla dzieci i młodzieży w Polsce. Współpracując ze sponsorami, PZPS od 2007 roku realizuje projekt, który zachęca do wspólnej zabawy w duchu fair play.

- Jestem bardzo dumny, że będziemy mogli w naszym mieście gościć cudowną sportową imprezę dla dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że katowiczanie będą walczyć o medale podczas tego Wielkiego Finału. Turniej zostanie rozegrany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To na pewno wizytówka miasta Katowice, która powstała na terenie dawnej kopalni. Utarło się, że Katowice są mekką polskiej siatkówki seniorskiej, ale trzeba pamiętać, że mamy również słynną Aleję Gwiazd wyróżnionych zawodniczek, zawodników i trenerów. Cieszę się, że gościć będzie u nas takie wydarzenie sportowe, w której udział będą brać młodzi adepci siatkówki. To ważne, aby zachęcać młodych ludzi do aktywności sportowej - powiedział Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.

"Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving to projekt edukacyjno-sportowy dedykowany najmłodszym – dzieciom w wieku do 13 roku życia. Do 2022 roku do udziału w projekcie zaproszone były drużyny „2”, „3” oraz „4” dziewcząt i chłopów, reprezentujące kluby sportowe czy też szkoły podstawowe z wszystkich szesnastu województw Polski." - czytamy na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- To będzie wielkie wydarzenie. Cieszę się, że tym razem Wielki Finał zostanie rozegrany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Ta edycja jubileuszowa będzie wyjątkowa. Do tej pory w Wielkim Finale rywalizowało blisko 900 zawodniczek i zawodników, a teraz ta liczba zwiększy się do blisko 1500 uczestników. Do tego mecze rozgrywane będą na 32 boiskach. Rywalizacja toczyć się będzie równocześnie na tych wspomnianych przeze mnie 32 boiskach. To będzie wielkie wydarzenie organizowane na miarę nie tylko kraju, Europy, ale także całego świata. Cały świat zazdrości nam tego turnieju. Warto zaznaczyć, że takiego turnieju minisiatkówki nie ma nigdzie indziej na świecie. Panie prezydencie dziękujemy za współpracę. Już teraz zapraszamy wszystkich pod koniec czerwca do Katowic - podkreślił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

DW, Polsat Sport