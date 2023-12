Ona pokona "najseksowniejszą kobietę świata"? Nowa sportsmenka zachwyca fanów (ZDJĘCIA)

Claire Hogle, bo o niej mowa, ma 24 lat, a w golfie zakochała się 10 lat temu. - Często byłam jedyną dziewczyną na polu i zawsze chciałam, bym mogła zagrać z inną dziewczyną - mówiła o sobie.

Amerykanka rozwijała swoją karierę, sięgając po różne lokalne tytuły, lecz dwa lata temu doznała kontuzji barku, która mocno wpłynęła na jej rozwój. Wtedy stwierdziła, że musi pójść w stronę nieco bardziej influencerską.

- Miałam małą grupę fanów golfa, która mnie obserwowała. Było to może 20 tysięcy obserwujących i wiedziałam, że mogę coś z tym zrobić - stwierdziła. - Nie byłam pewna, czy to zadziała, więc po prostu zaczęłam publikować treści o golfie i wydawało mi się, że ludziom to się podoba. To była świetna zabawa i wspaniale było widzieć, że moja ciężka praca przynosi efekty - dodała.

Zawodniczka zdradziła też, że dostaje mnóstwo informacji od fanów, którzy dzięki niej zaczęli przygodę z golfem.

Hogle zgromadziła na Instagramie blisko 1 mln obserwujących. Internauci już teraz spekulują, czy będzie w stanie zdetronizować Paige Spiranac, która jest uznawaną za najważniejszą influencerkę w świecie golfa.

