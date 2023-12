Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich otwarte! Za nami uroczysta inauguracja

We wtorkowy poranek w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta inauguracja nowego przedsięwzięcia, stworzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polski Komitet Olimpijski.

W konferencji inaugurującej działanie Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich wzięły udział władze UW - rektor uczelni - prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania - prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz oraz dyrektor nowego centrum - dr Grzegorz Botwina.

ZOBACZ TAKŻE: Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce odbędzie się w wyjątkowym mieście!

Po części formalnej, w której nastąpiło uroczyste, oficjalne otwarcie Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich, głos został przekazany ekspertom, którzy w trakcie trzech paneli dyskutowali o sporcie i edukacji. W pierwszym panelu eksperckim, którego głównym tematem była "Rola edukacji w sporcie" można było wysłuchać rektora Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka , prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosława Piesiewicza. W dyskusji wziął również udział dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - dr hab. Paweł Poszytek.

Drugi panel należał do Luizy Złotkowskiej, polskiej łyżwiarki szybkiej, brązowej medalistki Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010 oraz zdobywczyni srebra na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Była łyżwiarka poruszyła temat kariery dwutorowej sportowców. W ostatniej części dyskusyjnej o "Good Governance w sporcie" rozmawiali: prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - dr hab. pr. AWF Jolanta Żyśko, profesor Lunex University - prof. dr Mathieu Winand, dyrektor ds. finansowych Cyprus Sport Organization - Vassos Koutsioundas, CEO Authority for Integrity in Maltese Sport. Jako moderator dyskusji wystąpił dr Grzegorz Botwina, dyrektor Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich.

W ostatniej części inauguracji wykład wygłosił dr Grzegorz Botwina oraz p. Bartosz Stawiarz. Dr Botwina poruszył temat kodyfikacji, konwergencji, działania w zarządzaniu sportem, natomiast p. Stawiarz opowiedział o schemacie działania i inwestowania funduszy europejskich w sport.

KZ, Polsat Sport