Puchar CEV: Draisma Dynamo Apeldoorn - Fenerbahce SK. Relacja i wynik na żywo

Holenderski zespół bez kłopotu awansował do tego etapu rozgrywek. We wcześniejszym dwumeczu rozbił Budvanska Rivijere, nie pozwalając im zdobyć nawet jednego seta. W lidze również radzą sobie dobrze. Zajmują drugie miejsce w holenderskich rozgrywkach.

Fenerbahce to dobrze znany polskim kibicom zespół. Z powodzeniem występuje w nim liderka reprezentacji Polski - Magdalena Stysiak. Co więcej, trenerem tureckiej drużyny jest selekcjoner Biało-Czerwonych, Stefano Lavarini. Awans do 1/16 wcale nie przyszedł tej drużynie łatwo. Przegrali pierwszy mecz z austriackim Tirolem Innsbruck 2:3. W drugim takie kłopoty już nie wystąpiły i zespół Stysiak wygrał 3:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Draisma Dynamo Apeldoorn - Fenerbahce SK na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.