Rosjanie jadą na igrzyska, a w nim się krew gotuje. Legenda dosadnie o decyzji MKOl

MKOl od kilku miesięcy szykował świat na tę decyzję. Już wcześniej mówiło się, że Rosjanie i Białorusini dostaną zgodę na występy na igrzyskach w Paryżu, bo nie można karać sportowców za grzechy polityków.



„To skandal. Pieniądze żądzą światem”



Jednak nawet możliwość startu pod neutralną flagą oburza wiele osób. Kosedowski, brązowy medalista olimpijski mówi wprost: - To skandal. Pieniądze żądzą światem.



Bo dla naszego pięściarza (choć nie tylko dla niego) nie ma znaczenia, że Rosjanie i Białorusini nie będą formalnie reprezentować swoich krajów i nie użyją barw państwowych, ani nie usłyszą hymnu w razie zdobycia złotego medalu. – Krew się we mnie gotuje, jak słyszę o takich rozwiązaniach. Proszę mnie jednak nie ciągnąć za język, bo nie mam do powiedzenia niczego dobrego o Putinie i Ruskich – przekonuje Kosedowski dodając, że on ma jedną zasadę. – „Mówię grubo, albo wcale”. - Tu jednak musiałoby być bardzo grubo – przyznaje.



Może tych igrzysk wcale nie będzie



Nasz olimpijczyk uważa, że otwarcie drzwi dla Rosjan i Białorusinów i zgoda na ich powrót do sportu mogłaby nastąpić tylko wówczas, gdyby wojna w Ukrainie się zakończyła. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. – A jeszcze się może okazać, że do igrzysk w Paryżu w ogóle nie dojdzie. Zobaczmy, co się dzieje na świecie. Mamy konflikt w strefie Gazy, jest jeszcze kilka ognisk zapalnych. Rosja to wszystko podsyca, bo to jest w jej interesie. Jeśli będzie więcej takich ognisk zapalnych, to kto wie, co się stanie – zauważa Kosedowski.



Był aktorem i wielką gwiazdą



63-letni Kosedowski to jedno z bardziej znaczących nazwisk w polskim boksie. Poza medalem zdobytym na olimpiadzie w Moskwie ma też w CV srebrny medal mistrzostw Europy. Pięściarzami byli jego bracia: Leszek i Dariusz. Wystąpił w kilku filmach (zagrał "Siwego" w Chłopaki nie płaczą).



Z igrzysk w Moskwie nie ma szczególnych wspomnień. – Ja byłem wtedy młodym chłopakiem (miał 19 lat – dop. aut.). Dla mnie liczyły się tylko zawody. Był trening, walka, a potem odpoczynek i od nowa. Żadnych cudów wtedy nie było, nie będę robił z siebie jakiegoś bohatera – przyznaje.



Pokonał mistrza z Montrealu



Kiedy jechał do Moskwy, to był w formie. Wygrał wcześniej turniej im. Feliksa Stamma i zdobył mistrzostwo Polski. Na początku trafił na Ku Yong-ju, mistrza z Montrealu. Poczuł, że nie ma nic do stracenia i pokonał faworyta 5:0. Następne walki też wygrał. Miał pecha, bo w półfinale nie mógł wystąpić przez kontuzję. Sidnei Dal Rovere brzydko zaatakował go w ćwierćfinale, nałożono mu 12 szwów.



Kosedowski zawsze był skromny i miał do siebie dystans. W rozmowie z Przeglądem Sportowym żartował ze swojej kariery aktorskiej. Mówił, że Linda z Gajosem by go wyśmiali. Nie lubi popularności. Gdy kiedyś grupka licealistów rozpoznała w nim „Siwego”, to wysiadł na następnym przystanku.