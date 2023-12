Rzeszowianie w poniedziałek grali jeszcze w Radomiu, a już w środę u siebie spróbują przeciwstawić się włoskiemu Trentino. Gra siatkarzy Giampaola Medei'ego faluje, ale są oni skuteczni. Z 24 punktami zajmują trzecie miejsce w PlusLidze.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar gwiazdora reprezentacji! Uszkodził więzadła

Trentino to włoski gigant i jeden z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Dość powiedzieć, że dwukrotnie grali w finale Ligi Mistrzów przeciwko Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle - w 2021 i 2022 roku. W SuperLedze plasują się póki co na drugim miejscu.

Relacja i wynik na żywo Asseco Resovia Rzeszów - Trentino Volley na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.