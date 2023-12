Liga Mistrzów: FC Porto - Szachtar Donieck. Relacja i wynik na żywo

Oba zespoły znajdują się w grupie H, gdzie sytuacja jest bardzo prosta. Pewna awansu oraz pierwszej lokaty jest FC Barcelona, która na koniec zmagań grupowych zmierzy się na wyjeździe z outsiderem - Royal Antwerp. Belgowie z kolei nie mają już szans nawet na trzecią lokatę, ponieważ przegrali dotychczas wszystkie mecze.

Drugą i trzecią pozycję z takim samym dorobkiem dziewięciu punktów zajmują odpowiednio FC Porto i Szachtar. Wyżej w tabeli plasują się Portugalczycy, ponieważ wygrali pierwsze starcie obu ekip w Hamburgu (gdzie swoje mecze w Lidze Mistrzów w roli gospodarza rozgrywa Szachtar) 3:1. To oznacza, że "Smokom" do zachowania drugiego miejsca wystarczy remis, natomiast ukraiński klub koniecznie potrzebuje wygranej.

Przegrany tej rywalizacji nie zostanie z niczym i na wiosnę zagra w 1/16 finału Ligi Europy.

Co ciekawe, Szachtar ma matematyczne szanse nawet na wyprzedzenie Barcelony i zajęcie pierwszej lokaty w grupie, a to dlatego, że w dwumeczu między tymi zespołami jest remis. W razie zrównania się dorobkiem punktowym, o kolejności zadecydowałby zatem bilans bramkowy. "Duma Katalonii" z bilansem goli 10-3 musiałaby jednak przegrać w Belgii, i to wysoko, natomiast Szachtar z bilansem 7-7 równie wysoko wygrać w Porto, aby taki scenariusz został spełniony.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Porto - Szachtar Donieck od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport