Asseco Resovia Rzeszów, która źle rozpoczęła rozgrywki Ligi Mistrzów, przegrywając pierwsze spotkanie, ale wygrała kolejny mecz i jest wiceliderem grupy B, zmierzy się z niepokonanym Itasem Trentino. Starcie z mistrzem Włoch będzie dla rzeszowian wielkim wyzwaniem nie tylko z racji klasy rywala, ale także problemów zdrowotnych, z którymi mierzy się polski zespół, bowiem z powodu kontuzji wyłączeni z gry są środkowy Jakub Kochanowski i amerykański przyjmujący Torey DeFalco.

- Na pewno Trentino należy do ścisłej czołówki w Europie. Aktualnie to najlepszy zespół we Włoszech, więc czeka nas bardzo trudne zadanie. Ich dużym atutem jest to, że praktycznie zachowali skład z poprzedniego sezonu - powiedział szkoleniowiec Resovii, cytowany na oficjalnej stronie PlusLigi.

Kiedy mecz Resovia - Trentino? O której godzinie?

Mecz Resovia - Trentino zostanie rozegrany w środę 13 grudnia. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18.00.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Itas Trentino od godziny 17.45 w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

