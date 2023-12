Z polskich drużyn w Lidze Mistrzów teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Jastrzębski Węgiel, który zagra z niemieckim SVG Luneburg. Na niekorzyść jastrzębian może jednak działać długa podróż autokarem do Niemiec, w którą wyruszyli w niedzielę tuż po przegranym meczu w Warszawie z Projektem.

– Zaczęliśmy dobrze, od dwóch zwycięstw. Wiemy, jak ważne jest granie w Lidze Mistrzów na pełnych obrotach, nieprzegrywanie, nietracenie setów i punktów. W ostatecznym rozrachunku będzie to bardzo ważne. Jedziemy do Niemiec z nastawieniem, że trzeba odnieść kolejne zwycięstwo. Jedyne co na razie wiem o tym zespole, to fakt, że gra tam dużo Kanadyjczyków i Amerykanów. Taką przyjęli strategię, że ściągają chłopaków zza Atlantyku zaraz po college’u. Na pewno będzie to niebezpieczna drużyna. Zresztą wystarczy popatrzeć na wyniki – powiedział Jakub Popiwczak, libero Jastrzębskiego Węgla na łamach oficjalnej strony klubu.

Kiedy mecz Luneburg - Jastrzębski? O której godzinie?

Mecz Luneburg - Jastrzębski zostanie rozegrany w środę 13 grudnia. Godzina rozpoczęcia spotkania to 19.00.

Transmisja meczu SVG Luneburg - Jastrzębski Węgiel od godziny 18.45 w Polsacie Sport News oraz online w Polsat Box Go.

BS, PAP