Bardzo mocne słowa Colliny po wielkim skandalu. "Rak, który może zabić futbol"

W poniedziałek, tuż po ostatnim gwizdku w meczu 15. kolejki ligi tureckiej pomiędzy Ankaragucu a Rizesporem (1:1) Meler został uderzony w twarz przez prezesa zespołu gospodarzy Faruka Kocę. Powodem wściekłości działacza był fakt, że sędzia zakończył spotkanie zaraz po zdobyciu przez gości wyrównującego gola.

Po ciosie Kocy Meler upadł, a leżąc na murawie, w trakcie szarpaninie z udziałem piłkarzy, przedstawicieli obu klubów oraz ochroniarzy prezesa Ankaragucu, został kilkukrotnie kopnięty. Sędzia opuścił stadion w eskorcie policji, następnie z podbitym okiem trafił do szpitala. Tam okazało się, że w wyniku zadanego ciosu doznał niewielkiego pęknięcia kości policzkowej.

Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) zareagował na to skandaliczne zdarzenie zawieszeniem rozgrywek we wszystkich ligach. Zapowiedział też, że odpowiedzialni za zajście zostaną ukarani z całą surowością.

Do sprawy, o której zrobiło się głośno na całym świecie, odnieśli się m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i prezydent FIFA Gianni Infantino.

"Potępiam atak na sędziego Halila Umuta Melera po rozegranym dziś wieczorem meczu MKE Ankaragucu - Caykur Rizespor i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Sport to pokój i braterstwo. Sportu nie da się pogodzić z przemocą. Nigdy nie pozwolimy, aby w tureckim sporcie miała miejsce przemoc" - napisał Erdogan na platformie X.

Z kolei Infantino w swoim oświadczeniu podkreślił, że wydarzenia, do których doszło w Turcji, są całkowicie niedopuszczalne i nie mogą mieć miejsca. "Sędziowie, piłkarze, kibice i członkowie sztabów muszą być bezpieczni, by mogli cieszyć się grą. Wzywam odpowiednie władze do zapewnienia, by tego rygorystycznie przestrzegano na wszystkich poziomach" - polecił.

W środę oświadczenie w sprawie ataku na Melera wydał natomiast szef Komitetu Sędziów FIFA Pierluigi Collina.

"Halil Umut Meler to bardzo dobry sędzia i bardzo dobry człowiek. Mówię to ponieważ widziałem go kilkukrotnie na boisku i spędziłem z nim czas w czasie tegorocznych Mistrzostw Świata do lat 20 w Argentynie" - zaczął Collina.

"Żaden sędzia ani żaden człowiek nie zasługuje na doświadczenie tego, czego on doświadczył wczoraj w Ankarze. Wykonywał swoją pracę, gdy na koniec meczu, który prowadził, został zaatakowany na boisku. Obrazy Halila Umuta leżącego na murawie, osłaniającego rękami głowę i kopanego przez napastników, a także obraz siniaka pod jego okiem, są przerażające".

"Jednak jeszcze bardziej przerażające jest wiedzieć, że na świecie są tysiące sędziów, którzy na niższych poziomach rozgrywek są werbalnie i fizycznie maltretowani, bez opisywania tych przypadków przez media. Są nieznani. A ogromna większość z nich to młodzi sędziowie na początku swoich karier" - podkreślił.

Collina przypomniał, że całkiem niedawno, bo 28 listopada, w czasie spotkania Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB - International Football Association Board) w Londynie mówił o tym, że werbalna i fizyczna przemoc wobec sędziów jest "rakiem, który może kosztować futbol życie". Teraz powtórzył tamte słowa.

"Sędzia nie może być bity z powodu decyzji, które podjął, nawet jeśli popełnił błąd. Jego czy jej samochód nie może być ostrzelany czy podpalony z powodu rzutu karnego" - pisze arbiter finału mistrzostw świata z 2002 roku. Podkreśla, że jego słowa niestety nie są przesadą, ponieważ rzeczy, o których wspomina zdarzały się w niektórych krajach, i to wcale nie tak rzadko.

Collina wyraził też wdzięczność wobec prezydenta FIFA Gianniego Infantino za solidarność z Melerem i słowa wsparcia skierowane pod jego adresem.

"Odpowiedzialnością wszystkich, którzy kochają tę piękną grę jest działać i coś zrobić. Zanim będzie za późno, zanim ten rak zabije piłkę nożną" - zakończył.

Prezes Ankaragucu za atak na arbitra został aresztowany. Postawiono mu zarzuty. Koca przeprosił za swoje zachowanie i zrezygnował ze stanowiska. - Niezależnie od tego, jak niesprawiedliwie czy źle prowadził zawody sędzia, nic nie usprawiedliwia ani nie wyjaśnia przemocy, której się dopuściłem - powiedział.

Halil Umut Meler to jeden z najlepszych tureckich sędziów. Należy do grupy UEFA Elite. Prowadził mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Sędziował również spotkania tegorocznych Mistrzostw Świata do lat 20.

GW, Polsat Sport