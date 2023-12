Nie żyje włoski piłkarz. Ze "Squadra Azzurra" sięgnął po mistrzostwo Europy

Urodzony 26 grudnia 1942 roku Juliano występował na boisku na pozycji pomocnika. W latach 1962-1978 grał w seniorskiej drużynie Napoli (wcześniej jako junior w tym klubie), a końcówkę kariery spędził w barwach Bologny.

W latach 80. został członkiem zarządu Napoli. Był jednym z pomysłodawców podpisania kontraktu z Argentyńczykiem Diego Armando Maradoną.

"To jeden z najgorszych dni w historii Napoli i jego kibiców. Zmarł Antonio Juliano, który przez dwie dekady był El Napoli. Tym, którzy go nie znali, warto przypomnieć, kim był i co reprezentował dla naszego miasta. Ciao Totonno!" - napisano w oświadczeniu włoskiego klubu.

Juliano rozegrał w kadrze Włoch tylko 18 meczów, ale ma na koncie wielkie sukcesy - mistrzostwo Europy w 1968 i wicemistrzostwo świata w 1970 roku.

Od kilku tygodni zmagał się z problemami zdrowotnymi i znajdował się pod obserwacją lekarską.

mtu, PAP