Niesamowite emocje w Lidze Mistrzów. PSG gra dalej!

Przed ostatnią serią spotkań w najlepszej sytuacji byli piłkarze Borussii, którzy jako jedyni byli już pewni awansu do 1/8 finału. Dortmundczycy, mimo że rozpoczęli zmagania grupowe od porażki i remisu, wygrali trzy kolejne konfrontacje i do spotkania z Paris Saint-Germain podchodzili bez noża na gardle. Nie oznacza to jednak, że niemiecka ekipa nie miała o co grać. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się wygraną PSG 2:0, co oznaczało, że druga wygrana nie tylko da Francuzom awans, ale i pierwsze miejsce w grupie.

Wyniki poprzednich spotkań poukładały się jednak tak, że - w zależności od rozstrzygnięć w 6. kolejce - szanse na 1/8 finału miały również dwie pozostałe drużyny tej grupy: Newcastle United i AC Milan! Od 33. minuty środowego starcia to właśnie "Sroki" były jedną nogą w fazie pucharowej. W meczu Borussii z PSG był wówczas bezbramkowy remis, zaś Anglicy prowadzili z Milanem po golu Joelintona. Taki układ wyników oznaczał, że w 1/8 finału byli piłkarze BVB i Newcastle, PSG było na trzeciej pozycji, dającej prawo gry w Lidze Europy, zaś mediolańczycy byli poza pucharami.

W 60. minucie sytuacja była już zgoła odmienna. W obu meczach były wówczas remisy 1:1, co oznaczało, że wiosną w Champions League zobaczylibyśmy BVB i PSG, a Newcastle trafiłoby do Ligi Europy. Przy takim układzie nie zmieniał się jedynie status Milanu, który byłby poza pucharami.

Nieco ponad kwadrans później w tabeli grupy F mogło dojść do kolejnych przetasowań. W 76. minucie spotkania w Dortmundzie Kylian Mbappe strzelił gola dla paryżan, co oznaczałoby, że to PSG wyszłoby do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Sędzia po wideoweryfikacji nie uznał jednak tego trafienia, odgwizdując spalonego.

W 83. minucie wprowadzony na boisko chwilę wcześniej Samuel Chukwueze trafił z prawej strony pola karnego na 2:1 dla "Rossonerich", co sprawiło, że - przy remisie w spotkaniu BVB z PSG - Milan wskakiwał na trzecie miejsce, wywalając z europejskich pucharów ekipę Newcastle! I tak właśnie się stało. AC Milan utrzymał skromne prowadzenie w wyjazdowym starciu z Newcastle, zaś w Niemczech Borussia podzieliła się punktami z PSG. W 1/8 finału Ligi Mistrzów zagrają więc dortmundczycy z paryżanami, Włochów zobaczymy w Lidze Europy, zaś dla "Srok" europejskie puchary już się skończyły...

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1:1 (0:0)

Bramki: Karim Adeyemi 51 - Warren Zaire-Emery 56

Newcastle United - AC Milan 1:2 (1:0)

Bramki: Joelinton 33 - Christian Pulisic 59, Samuel Chukwueze 83

Tabela grupy F:

1. Borussia Dortmund - 11 punktów, bramki 7:4 - awans do 1/8 finału LM

2. Paris Saint-Germain - 8 punktów, bramki 9:8 - awans do 1/8 finału LM

3. AC Milan - 8 punktów, bramki 5:8 - awans do 1/16 finału Ligi Europy

4. Newcastle United - 5 punktów, bramki 6:7

RI, Polsat Sport