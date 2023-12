Płocczanie w poprzedniej kolejce bez żadnych problemów wysoko pokonali Zagłębie Lubin (37:14) i wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek Superligi - mają tyle samo rozegranych meczów i tyle samo punktów co Industria Kielce, ale posiadają lepszy bilans bramkowy. ORLEN Wisła świetnie radzi sobie na krajowym podwórku - stąd pozycja lidera, ale i w Lidze Mistrzów dokonała sensacji. W ubiegły czwartek podopieczni Xaviego Sabate pokonali we własnej hali Telekom Veszprem 37:30. O zwycięstwie zadecydował przebieg pierwszej części meczu. To wtedy płocczanie wypracowali siedmiobramkową przewagę (18:11), którą utrzymali do ostatniego gwizdka. Zawodnikami, którzy mocno przyczynili się do triumfu polskiego zespołu byli Marcel Jastrzębski (bramkarz), George Fazekas (7 bramek) oraz Tin Lucin (8 bramek).

Środowa batalia jest niezwykle ważna dla Azotów Puławy - jeśli wygrają z wicemistrzem Polski, a Górnik Zabrze (obecnie zajmujący trzecie miejsce w tabeli) przegra z MMTS Kwidzyn, to wówczas awansują w tabeli z czwartego na trzecie miejsce. Puławianie w obecnym sezonie spisują się bardzo dobrze. Na piętnaście spotkań dziesięć wygra, jedno przegrali po rzutach karnych, cztery przegrali w regulaminowym czasie gry. Po przegranej 29:34 ze wspomnianym już Zabrzem podopieczni Sergieja Bebeszko rozgromili Grupę Azoty Unia Tarnów (37:21) i bez problemów pokonali Piotrkowianina Piotrków Trybunalski (35:30).

Relacja i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Azoty Puławy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:20.

KZ, Polsat Sport