Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Igi Świątek

Iga Świątek po raz trzeci triumfowała we French Open, a po WTA Finals w Cancun znów jest numerem 1.

Nie ma dziś w polskim sporcie drugiej takiej postaci jak 22-letnia mistrzyni z Raszyna. Tak znanej, tak rozpoznawalnej i tak popularnej w różnych zakątkach globu. Także w miejscach, które z tenisem kobiet mają teoretycznie niewiele wspólnego. Ale nawet w sercu Afryki, co osobiście sprawdziliśmy, na hasło Polska wiele osób reaguje już odpowiedzią "Iga Świątek". Kiedyś symbolami naszego kraju byli Jan Paweł II, Lech Wałęsa, a w ostatniej dekadzie bez wątpienia także Robert Lewandowski, teraz na taką postać wyrasta właśnie ona. Nawet tam, gdzie korty i rakiety spotkać bardzo trudno.

Iga konsekwentnie, rok po roku, buduje kolejne piętra kariery. W minionym sezonie znów dołożyła do tego "domu" kilka solidnych, dużych cegieł. Po pierwsze – czwarty tytuł Wielkiego Szlema wywalczony w czerwcu na obiekcie im. Rolanda Garrosa. Po drugie – następny cykl zakończony na pierwszej pozycji w rankingu i odzyskaniu jej po krótkim, niespełna dwumiesięcznym panowaniu Aryny Sabalenki. Na liczniku Polka ma już ponad 80 tygodni spędzonych na tenisowym tronie i wszystko wskazuje na to, że te statystyki cały czas będzie poprawiać. Po trzecie wreszcie – za Igą niezwykła jesień, podczas której udowodniła, jak dobrze zarządza sytuacjami kryzysowymi. W Chinach i Meksyku wróciła do impetu z wiosny 2022 roku, gdy biła rekordy wygranych meczów z rzędu. W arcytrudnych warunkach w Cancun znów udowodniła konkurentkom, że wyzwania jedynie ją mobilizują.

89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Przegląd Sportowy, Polsat Sport