Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich otwarte! Za nami uroczysta inauguracja

Od powstania pomysłu na stworzenie Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich do oficjalnego otrzymania akredytacji pozwalającej na funkcjonowanie ośrodka minęło 1,5 roku. Wiele rozmów m.in. dyrektora Grzegorza Botwiny z Polskim Komitetem Olimpijskim, później negocjacje z Głównym Centrum Badań w Lozannie, list polecający prezesa PKOI do prezesa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - Thomasa Bacha - wszystkie te działania nie zmarnowały się i we wtorek podczas oficjalnej konferencji Polskie Centrum Studiów i Badań Olimpijskich zostało uroczyście otwarte.

W inauguracyjnym spotkaniu wzięły udział władze Uniwersytetu Warszawskiego - rektor uczelni - prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania - prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dyrektor nowego centrum - dr Grzegorz Botwina oraz sekretarz generalny PKOI - Marek Pałus.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, w rozmowie z Polsatem Sport podkreślił jak bardzo ważne było utworzenie Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich.

- Potrzeba nam prowadzenia badań nad olimpizmem, nad sportem akademickim - zarówno tym profesjonalnym, jak i tym mniej profesjonalnym. Organizowanie konferencji, sympozjów różnego rodzaju po to, żeby jak największa część społeczeństwa zrozumiała jak ważny jest szczególnie sport akademicki, ale oczywiście ten olimpijski, profesjonalny również - powiedział rektor.

Dyrektor Centrum Studiów i Badań, dr Grzegorz Botwina określił jakie cele będzie realizować centrum badań pod jego kierownictwem.

- Centrum będzie zajmowało się po pierwsze stwarzaniem możliwości transferu wiedzy i współpracy pomiędzy środowiskiem sportowym i środowiskiem naukowym. Z drugiej strony edukacja - chcemy stworzyć program studiów magisterskich z zarządzania sportem i on najprawdopodobniej wystartuje w 2025 roku. Poza tym współpraca międzynarodowa. Współpracujemy z innymi centrami na świecie, ale też uniwersytetami, przedstawicielami ministerstw, agencji rządowych odpowiedzialnych za sport - głównie w Europie, ale i na świecie - powiedział dr Grzegorz Botwina.

O tym, jaką funkcję w Centrum Badań będzie pełnił PKOI, opowiedział sekretarz generalny PKOI, Marek Pałus.

- Zaangażowani będą m.in. pracownicy Polskiego Komitetu Olimpijskiego - pan dyrektor Botwina jest aktywnym działaczem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest członkiem jednej z komisji, która funkcjonuje w obszarze projektów innowacyjnych i projektów rozwojowych. Mamy w tej chwili powołane odrębne biuro projektów rozwojowych, którego szefem będzie pani Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka w łyżwiarstwie szybkim. Ale w głównej mierze chcemy dotrzeć do byłych sportowców. Chcemy dostarczyć ten element edukacji byłym sportowcom, dzięki instrumentom zbadanym, wymyślonym przez Centrum - przekazał sekretarz generalny PKOI.

Centrum będzie również otwarte dla sportowców, którzy chcą realizować dwutorową ścieżkę kariery, czyli łączyć profesjonalne uprawianie sportu z kształceniem się lub pracowaniem zawodowo.

- W tym obszarze współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim, chociażby w ramach projektu "Olympic Committees for Dual Career", który jest realizowany w kilku krajach Unii Europejskiej i finansowany przez Unię Europejską. To jest taki obszar, w którym zarówno sportowcy będą mogli edukować się u nas - już obecnie na Uniwersytecie Warszawskim działa program kariery dwutorowej, w dużej mierze we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym - ale też w kontekście badań jest to dla nas jeden z kluczowych elementów. Mamy nadzieję, rozmawiamy ze sportowcami - byłymi czy kończącymi karierę - o tym, żeby przyszli do nas tutaj i realizowali swoją pasję edukacyjną, ale też później naukową w ramach studiów doktoranckich, i budowali zaplecze intelektualne dla polskiego sportu - wyjaśnił dr Botwina.

Konferencja Inauguracyjna Polskiego Centrum Studiów i Badań Olimpijskich została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki.

KZ, Polsat Sport