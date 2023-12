Znamy skład polskich skoczków na PŚ w Engelbergu! Wielki powrót

W polskim zespole znalazło się pięciu zawodników. Prócz Stocha są to Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Maciej Kot. Najbardziej w oczy rzuca się oczywiście powrót Stocha, który był nieobecny podczas minionego weekendu w Klingenthal.

- Piotr nie był obecny dziś na treningu na skoczni, lecz to wcześniej było zaplanowane. Pozostała czwórka pokazała bardzo dobre skoki. Musimy wciąż pracować nad ustabilizowaniem tych skoków i przełożeniem ich na konkurs. Pracujemy przez cały rok nad tym, by oddawać dobre skoki również w sytuacjach stresowych, takie jak zawody. Engelberg będzie kolejną częścią procesu na drodze do Turnieju Czterech Skoczni i PolSKIego Turnieju - powiedział Thurnbichler cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Narciarskiego.

Zawody w Engelbergu odbędą się w dniach 15-17 grudnia.

