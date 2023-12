A jednak! Wielki powrót stał się faktem! Jest zmiana prezesa piłkarskiej federacji

Wybory nowego prezesa UAF odbędą się 25 stycznia przyszłego roku. Już dziś wiadomo jednak, kto zostanie nowym szefem tamtejszej federacji. Jedynym kandydatem jest bowiem Szewczenko.

ZOBACZ TAKŻE: PSG sięgnie po reprezentanta Polski?! Jest pomysł hitowej wymiany

Aktualny prezes Andrij Pawełko przebywa od kilku miesięcy w areszcie tymczasowym pod zarzutem korupcji.

Szewczenko, który swego czasu był poważnym kandydatem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski, w przeszłości prowadził ukraińską kadrę w latach 2016-2021. Będzie to więc dla niego powrót do ojczyzny w nowej roli.



Wcześniej jako piłkarz rozegrał dla drużyny narodowej 111 meczów, strzelając 48 goli. Przez wiele lat brylował na boiskach Serie A jako napastnik Milanu, w 2004 roku zdobywając Złotą Piłkę.

We wrześniu tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował go swoim specjalnym doradcą.

BS, Polsat Sport