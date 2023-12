Dantejskie sceny na meczu siatkarek! Zawodniczki zaatakowane przez kibiców (WIDEO)

Do dantejskich scen doszło podczas meczu tureckiej pierwszej ligi siatkarek pomiędzy Imamoglu Belediye a Nicer Hotel Volleybal. Zawodniczki drużyny gości zostały zaatakowane przez kibiców!

W spotkaniu 11. kolejki 1. Ligi (zaplecze tureckiej ekstraklasy) drużyna Imamoglu pokonała swoje rywalki z Nicer Hotel 3:0 (25:15, 26:24, 25:17). Dla siatkarek gości brak choćby punktu był jednak najmniejszym zmartwieniem. Zawodniczki zostały bowiem fizycznie zaatakowane zarówno w trakcie meczu, jak i tuż po jego zakończeniu!

- Kibice gospodarzy od początku spotkania obrzucali nasze dziewczyny wyzwiskami. W pewnym momencie sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna i z trybun w stronę siatkarek poleciały plastikowe i szklane butelki, a niektórzy fani próbowali przedrzeć się na parkiet, by zaatakować zawodniczki naszej drużyny. Po ostatnim secie nie dopilnowano również, by agresorzy opuścili trybuny, a naszego zespołu nie wpuszczono do szatni! - grzmiał prezes drużyny gości Mesut Karabulut.

10 Aralık'ta KFC Kadınlar 1. Ligi’nde oynanan İmamoğlu Bld. - Nicer Hotel Voleybol maçının sonunda yaşanan olaylar...pic.twitter.com/yQtk7qqJ2q — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) December 13, 2023

Dla jednej z zawodniczek starcie z kibicami Imamoglu Belediye zakończyło się wizytą w szpitalu, gdzie lekarze musieli nałożyć kilka szwów na ranę na nodze siatkarki.

Klub Nicer Hotel Volleybal zapowiedział już złożenie skargi na drużynę gospodarzy i jej kibiców do Tureckiego Związku Piłki Siatkowej.

