Djoković wyśmiał ATP! "Co jeszcze musimy zrobić trenerze?"

Zakończony w ostatnich tygodniach sezon ATP należał do Novaka Djokovicia. Serb wygrał trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych i zakończył zmagania na pozycji lidera rankingu ATP. Za sukcesami Serba stoi jego trener - Goran Ivanisević, który znalazł się w gronie nominowanych do nagrody trenera roku w konkursie organizowanym przez ATP. Ostatecznie nagroda trafiła do innego szkoleniowca co nie spodobało się Djokoviciovi.