Gol Polaka na wagę awansu w Lidze Konferencji!

Bułgarzy potrzebowali zwycięstwa w bezpośrednim starciu z Duńczykami, by wyjść z grupy H. I to im się udało, a zwycięska bramka padła w końcówce. W 79. minucie do siatki trafił Jakub Piotrowski, dla którego był to dwunasty gol w sezonie!

Dzięki temu Łudogorec zajął drugie miejsce w grupie H - tuż za plecami Fenerbahce, które w ostatniej kolejce ograło Spartaka Trnavę 4:0. Cały mecz rozegrał Sebastian Szymański.



W fazie pucharowej zameldowała się również Legia Warszawa, która w efektownym stylu pokonała AZ Alkmaar.

jb, Polsat Sport