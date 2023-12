Gwiazdor NBA dokonał imponującego wyczynu, a potem wszczął awanturę (WIDEO)

Antetokounmpo jest ostatnio niemal nie do zatrzymania, ale w meczu przeciwko Pacers przeszedł samego siebie. Oprócz rekordowych 64 punktów, zanotował też 13 zbiórek - to wszystko w niecałe 38 minut. Grek skończył spotkanie na 71-procentowej skuteczności z gry. Pobił nie tylko własne osiągnięcia, ale przede wszystkim rekord klubu.

Poprzedni rekord Milwaukee Bucks należał do Michaela Redda, który w jednym spotkaniu zdobył 58 punktów. Giannis znacząco przebił jego osiągnięcie, potwierdzając wysoką formę. Zdobycz Greka w pojedynczych kwartach to kolejno: 13, 8, 21, 17. Nic dziwnego, że po spotkaniu, Antetokounmpo zapragnął zabrać na pamiątkę meczową piłkę.

I tu pojawił się problem - piłkę zabrali Pacers. "Oscar Tshiebwe zdobył swoje pierwsze punkty w NBA. Nie pomyśleliśmy o rekordzie Giannisa." - tłumaczył później trener Indiany, Rick Carlisle. Sytuacja wywołała szarpaninę i niepotrzebne nerwy.

Giannis został dopiero piątym zawodnikiem w historii, który zdobył co najmniej 60 punktów na ponad 70-procentowej skuteczności z gry. Minionej nocy wskoczył też do czołowej setki zawodników z największą liczbą punktów w historii. W rankingu wyprzedził Boba Cousy'ego. Meczowa piłka była więc dla Giannisa niezwykle istotna. Grek pofatygował się po nią do szatni rywali, ale nie jest przekonany czy dostał oryginał. - Nie wiem, czy oddali mi piłkę meczową. Wydaje mi się, że nie - mówił Antetokounmpo na pomeczowej konferencji.

DW, Polsat Sport