Już w lutym do oktagonu UFC powróci Marcin Prachnio (16-7, 11 KO, 1 Sub). Polak wystąpi na gali UFC Vegas 86, a jego przeciwnikiem będzie Devin Clark (14-8, 4 KO, 1 Sub). Amerykanin w przeszłości miał okazję mierzyć się z Janem Błachowiczem (29-10-1, 9 KO, 9 Sub).