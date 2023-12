Poznaliśmy ceny biletów na mecz z Estonią. Tanio nie będzie

Reprezentacja Polski ma za sobą jedne z najgorszych eliminacji w historii. "Biało-Czerwoni zmagania w teoretycznie słabej grupie zakończyli na 3. miejscu i aby zagrać na Euro w Niemczech muszą przebrnąć przez baraże. Pierwszym rywalem naszej kadry będzie reprezentacja Estonii. Kibice, którzy będą chcieli na żywo obejrzeć ten mecz i wspierać Polaków będą musieli sięgnąć "głęboko do kieszeni."

Pierwszy mecz barażowy reprezentanci Polski zagrają na PGE Narodowym w Warszawie. Jeszcze kilka miesięcy temu stadion zapełniał się "pod korek". Frekwencja wynosiła ponad 50 tysięcy widzów, ale słabe wyniki kadry sprawiły, że na meczu towarzyskim z Łotwą naszych piłkarzy wspierało zaledwie 31 tysięcy fanów.

Mimo fatalnych eliminacji nasi kadrowicze wciąż mogą awansować na Euro w Niemczech. Warunkiem jest zwycięstwo w dwóch meczach barażowych. Pierwszy z nich to pojedynek z Estonią, który zostanie rozegrany na wspomnianym PGE Narodowym. Biorąc pod uwagę rangę meczu i poziom rywali, kibice z pewnością będą chcieli tłumnie dopingować naszych piłkarzy. Fani muszą jednak wziąć pod uwagę aspekt finansowy, bo tanio - nie będzie.

PZPN przedstawił ceny biletów na spotkanie Polaków z Estończykami. Za najtańszą wejściówkę, która przysługuje tylko osobom z niepełnosprawnościami, trzeba zapłacić 90 zł. To i tak całkiem spora suma, ale kolejne kategorie biletów są tylko droższe.

Za bilet III kategorii i widok z dolnej trybuny znajdującej się za bramkami trzeba zapłacić 120 zł. To i tak mniej niż za wejściówkę II kategorii. Ta gwarantuje kibicom nieco lepszą widoczność, bo sektor jest położony wyżej, ale fani będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Koszt takiego biletu to 180 zł.

Najdroższe są wejściówki tak zwanej I kategorii, położone wzdłuż płyty boiska. Ich cena to bagatela... 240 zł. To oznacza, że PZPN nie zmienił cennika obowiązującego w 2023 roku. Przewidziano również bilety na sektory rodzinne dla opiekunów i dzieci do lat 12. Pakiet kosztuje 160 zł.

Mecz reprezentacji Polski z Estonią zostanie rozegrany 21 marca. Jeśli Polacy sięgną po zwycięstwo, pięć dni później w finale baraży zmierzą się na wyjeździe ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia.

K.P, Polsat Sport