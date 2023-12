Czas na ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy w short tracku

Rywalizacja w Pucharze Świata w short tracku przenosi się do Seulu, gdzie od piątku do niedzieli odbędą się ostatnie w tym roku zawody. Dla Biało-Czerwonych będzie to próba generalna przed styczniowymi mistrzostwami Europy, których gospodarzem będzie Gdańsk.

Seul to drugi przystanek PŚ w Azji. Tydzień wcześniej polscy panczeniści zakończyli rywalizację w Pekinie, gdzie wywalczyli jedno miejsce na podium - sztafeta w składzie Gabriela Topolska, Ada Majewska, Nikola Mazur i Kamila Stormowska zajęła trzecie miejsce obok aktualnych mistrzyń i wicemistrzyń olimpijskich z Holandii i Korei Południowej.

To właśnie wśród pań należy upatrywać szans na kolejne podium w Seulu. W indywidualnej rywalizacji najwyżej spośród reprezentantów Polski w Pekinie uplasowała się bowiem Topolska, która zajęła ósme miejsce na 500 m.

- Przed wylotem do Azji przeszliśmy bardzo ciężkie, prawie czterotygodniowe zgrupowanie w Gdańsku, gdzie lód nie należy do najszybszych, przez co mogliśmy być nieco bardziej zmęczeni niż przewidywaliśmy. To był ostatni moment przed okresem świątecznym, kiedy mogliśmy dołożyć zawodnikom obciążeń, aby później zejść z objętości treningowej i spędzić trzy dni z rodzinami. Liczymy, że po Nowym Roku wróci świeżość, za którą w parze przyjdą oczekiwane wyniki w styczniowych mistrzostwach Europy w Gdańsku – powiedziała trenerka polskiej kadry Urszula Kamińska.

- Jesteśmy cały czas w czołówce, ale popełniamy więcej błędów niż inni. Z jednej strony jest to powód do zadowolenia z poziomu i szybkości, natomiast z drugiej trzeba popracować nad umiejętnością rozgrywania biegów. To wynika z chęci zawodników na osiągnięcie sukcesów, a nie z lekceważącego podejścia. Brakuje nam objeżdżenia i doświadczenia - dodała.

Rywalizacja w Korei Południowej rozpocznie się w piątek i zakończy w niedzielę. Po zawodach w Seulu najbliższą imprezą będą dla panczenistów mistrzostwa Europy w Gdańsku w dniach 12-14 stycznia.

KZ, PAP