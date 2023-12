To będzie jeden z hitów tej kolejki. Drugi to spotkanie PGE Rysic z Rzeszowa z ŁKS-em Commercecon Łódź, ale to spotkanie, ze względu na występy polskich drużyn w Lidze Mistrzyń, zostanie rozegrane 23 grudnia.

"Budowlane" to piąta drużyna tegorocznych rozgrywek. Łódzki zespół wygrał siedem z dziesięciu spotkań, a ich czwartkowe rywalki - osiem. Bielszczanki znajdują się także o dwa "oczka" wyżej.

Gospodynie w dziesiątej kolejce triumfowały, w czterech setach ogrywając #Volley Wrocław. Mniej powodów do radości miały siatkarki z Bielska-Białej. One musiały uznać wyższość Chemika Police.

Relacja i wynik na żywo spotkania Grot Budowlani Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.