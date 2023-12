Trwa 11. kolejka Tauron Ligi. Przed nami emocjonujące spotkanie w we Wrocławiu. Relacja i wynik na żywo z meczu #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec na Polsatsport.pl

To pierwsze spotkanie tych drużyn od 12 lat. Ostatnim razem, na zakończenie 2011 roku triumfowały siatkarki z Wrocławia. Historia meczów bezpośrednich wskazuje, że to właśnie #Volley jest faworytem czwartkowego spotkania. Przemawia za tym również sytuacja w tabeli. Siatkarki z dolnośląskiego zajmują dziewiąte miejsce. Wygrały w tym sezonie cztery spotkania - o trzy więcej niż ITA TOOLS STAL Mielec.

Siatkarki z Podkarpacia zamykają tabelę TAURON Ligi. Przegrały osiem meczów z rzędu i w nienajlepszych nastrojach przystąpią do spotkania z #Volley. ITA TOOLS STAL Mielec wygrał w tym sezonie tylko siedem setów, zwyciężając raz - z Uni Opole 3:2. Sprawienie niespodzianki i przerwanie niechlubnej serii to podstawowy cel mielczanek na czwartkowe spotkanie we Wrocławiu.

Relacja i wynik na żywo z meczu #VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 17:30.

DW, Polsat Sport