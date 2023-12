UEFA bezlitosna. Kolejna kara nałożona na klub

SS Lazio nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje. Kibice rzymskiej drużyny potwierdzili to podczas meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. 28 listopada podejmowali Celtic i wygrali 2:0. Po meczu dyskutowano nie tylko o wyniku, ale także o transparencie wywieszonym przez kibiców Lazio.

Kibice ze Stadio Olimpico wywiesili rasistowski baner, wbijając szpilkę w sympatyków Celtiku. Ich przekaz brzmiał: "Głód się skończył. Wracajcie do domu , p********i kartoflarze". To nawiązanie do klęski głodowej, która dotknęła Wyspy Brytyjskie w XIX wieku. Niestety to niejedyny incydent, którego dopuścili się kibice Lazio. Fani "Biancocelesti" wystrzelili też race w kierunku sektora gości.

Reakcja europejskiej federacji jest konkretna. Na Lazio nałożono 50 tysięcy funtów grzywny. W zawieszeniu na dwa lata zamknięto też część Stadio Olimpico. A konkretnie słynną trybunę północną "Curva Nord", gdzie zasiadają ultrasi Lazio. UEFA potwierdziła, że nie zamierza tolerować tego typu sytuacji.

Lazio awansowało do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, zajmując drugie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce fazy grupowej "Biancocelesti" przegrali ze zwycięzcą grupy E Atletico Madryt 0:2. Wiosną zagrają w 1/8 finału.

DW, Polsat Sport