Zwycięzca Rolanda Garrosa kapitanem francuskiej drużyny tenisistów na wózkach

Yannick Noah, który poprowadził reprezentację Francji do sukcesów w Pucharze Davisa i Fed Cup, będzie kapitanem męskiej drużyny tenisa na wózkach inwalidzkich podczas przyszłorocznych igrzysk paraolimpijskich w Paryżu.

- Nasza francuska drużyna paraolimpijska będzie pod przewodnictwem Yannicka Noaha. Zostanie on kapitanem francuskiej drużyny mężczyzn. Yannick podejmie to wyzwanie, ponieważ jest "człowiekiem wyzwań", pokazał to, że jest przywódcą ludzi – poinformował prezes Francuskiej Federacji Tenisowej (FFT) Gilles Moretton podczas czwartkowej konferencji prasowej na kortach im. Rolanda Garrosa.

Noah to jedyny Francuz, który zdołał wygrać wielkoszlemowy French Open w grze pojedynczej - dokonał tego w 1983 roku. Rok później triumfował także w grze podwójnej w parze z Henri Lecontem. Po zakończeniu kariery sportowej został kapitanem reprezentacji "Trójkolorowych", którą poprowadził w sumie do trzech zwycięstw w Pucharze Davisa - w latach 1991, 1996 oraz 2017. Natomiast w 1997 roku poprowadził Francuzki do triumfu w Fed Cup, znanym obecnie pod nazwą Puchar Billie Jean King.

Igrzyska paraolimpijskie odbędą się w dniach 28 sierpnia – 8 września.

KZ, PAP