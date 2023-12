"Zawstydzająca porażka". Niemcy bezlitośni dla Lewandowskiego

Dziennik "Bild" zwrócił uwagę na wyjątkowo słabą fazę grupową w wykonaniu polskiego napastnika. Robert Lewandowski w tegorocznej edycji Champions League strzelił zaledwie jednego gola i dołożył do niego jedną asystę. Dla snajpera, który przez lata zachwycał regularnością w trafianiu do siatek rywali, jest to wyjątkowo mizerny dorobek.

W spotkaniu z Royalem Antwerp "Lewy", delikatnie mówiąc, nie zachwycił i w drugiej połowie został zmieniony przez zaledwie 17-letniego Marca Guiu, który... w doliczonym czasie pokonał golkipera Belgów.

"Zawstydzająca porażka. Nie był to zbyt piękny wieczór dla gwiazdy Barcelony, Roberta Lewandowskiego. Po przegranej z Gironą w lidze hiszpańskiej przyszła kolejna, tym razem z Antwerpią w Lidze Mistrzów. Zespół trenera Xaviego uległ 2:3. Lewandowski został zdjęty z boiska w 72. minucie. Jedyną dobrą wiadomością z punktu widzenia Barcelony było to, że awansowała do 1/8 finału" - czytamy w "Bildzie".

"Duma Katalonii" w sześciu meczach zdobyła 12 punktów i z pierwszego miejsca w grupie awansowała do fazy pucharowej Champions League.

RI, Polsat Sport