Źle się dzieje w państwie piłkarskim

Przemysław Kostyk, niezwykle doświadczony trener piłkarski szkolący młodzież, stawia precyzyjne diagnozy, co trawi polski futbol i dlaczego przez najbliższe lata będziemy mieć problem, by wyjść z zapaści. Pytanie, czy ktoś z ludzi decyzyjnych w polskiej federacji zechce tego wysłuchać i skorzystać z rad szkoleniowca, który jest w środku systemu od wielu lat.

Kostyk jest założycielem Creative Football Training, trenerem z licencją UEFA A. Choć pracował w wielu klubach, m.in. Rakowie Częstochowa, dla wielu młodych zawodników jest przede wszystkim mentorem udzielającym indywidualnych porad i treningów. Po latach obserwacji i niezgody na coraz gorszą postawę polskich piłkarzy w reprezentacyjnych strojach, a mijający rok był jednym z najgorszych w XXI wieku, otwartym tekstem mówi o największych bolączkach.

Wszystko zaczęło się od wywiadu Kostyka dla portalu Interia, udzielonego po kolejnych fatalnych meczach reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024. Nasz rozmówca ostrzegł w tej rozmowie, że niebawem odjadą nam nawet Wyspy Owcze. W publikacji Kostyk podkreślał, że problem jest naprawdę złożony, jego zdaniem przede wszystkim brakuje dobrego szkolenia, fachowych trenerów i skautingu na najwyższym poziomie. Co za tym idzie, nie wychowujemy topowych zawodników na poziom reprezentacyjny. Choć jak w każdej dziedzinie zdarzają się wyjątki, jest ich mało, jedynie potwierdzają smutną regułę. Do tego bardzo często dochodzi kolesiostwo oraz układy. To bardzo mocne zarzuty, ale wszystko składa się na pełny, katastrofalny, obraz polskiej piłki.

Kilka dni temu zaprosiliśmy Kostyka przed naszą kamerę i zapytaliśmy, jaki ma pomysł na poprawę sytuacji. – Mamy olbrzymi problem, bo choć nie brakuje nam utalentowanych chłopaków w każdym roczniku, to trudno im później bezboleśnie przeskoczyć z wieku juniora do wieku seniora. Trenerzy boją się stawiać na młodych ludzi, ryzyko jest im obce. Nie bierze się znikąd, bo to obawa o popełnienie błędów przez chłopaka, co może zabrać punkty drużynie, a w dalszej kolejności trenerowi pracę – mówi Kostyk o zaledwie jednym fundamentalnym kłopocie polskiej piłki.

Cały film dostępny jest poniżej: