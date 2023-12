Dunki do półfinału tegorocznych mistrzostw świata awansowały bez problemu. W fazie grupowej rozgromiły reprezentację Serbii (25:21), Chile (46:11) i Rumunii (39:23). Potem na drodze Dunek stanęły Japonki - które nieoczekiwanie odniosły triumf 27:26. W meczach z Polkami i Niemkami górą były Skandynawki. Zawodniczki Jespera Jensena w ostatnim spotkaniu zmierzyły się z Czarnogórkami. Zawodniczki grały bramka za bramkę. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Dunkom udało się odskoczyć przeciwniczkom (13:10) i utrzymać prowadzenie aż o końca spotkania (26:24).

ZOBACZ TAKŻE: Fala hejtu na reprezentantkę Polski. Zawodniczka opublikowała przejmujący wpis

Droga Norweżek do 1/2 mistrzostw świata wyglądała bardzo podobnie do tej, którą przeszły ich piątkowe rywalki - faza grupowa była banalną przeprawą. Reprezentacja Grenlandii (43:11), Austrii (45:28), Korei Południowej (33:23) nie miała szans na zawiązanie jakiejkolwiek rywalizacji. W kolejnej rundzie Angola (37:19) i Słowenia (34:21) też przegrała ze Skandynawkami. Nieco lepsze od Norweżek okazały się reprezentantki Francji, które odniosły triumf różnicą zaledwie jednego trafienia (24:23). W fazie play-off reprezentacja Holandii toczyła wyrównaną walkę z kadrą Norwegii tylko w pierwszej połowie. Po sześćdziesięciu minutach z awansu do półfinału cieszyły się norweskie zawodniczki (30:23).

Relacja i wynik na żywo meczu Dania - Norwegia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KZ, Polsat Sport