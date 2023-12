PGE GiEK Skra Bełchatów podjęła decyzję ws. przyjmującego

Pierre Derouillon będzie zawodnikiem PGE GiEK Skry Bełchatów co najmniej do końca sezonu 2023/2024. W piątek klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z francuskim przyjmującym.

Derouillon trafił do Bełchatowa na początku września tego roku. Francuz pomagał klubowi w przygotowaniach do sezonu pod nieobecność graczy występujących w drużynach narodowych. Jego sprowadzenie było też związane z problemami zdrowotnymi Mateusza Miki (uraz kolana). W trakcie przygotowań do sezonu 24-latek spisywał się na tyle dobrze, że pod koniec września działacze Skry podpisali z nim kontrakt.

Od tego czasu francuski gracz wystąpił w barwach Skry w ośmiu meczach PlusLigi. Najczęściej wchodził na boisko w roli zmiennika. Najlepszy występ zanotował w szóstej kolejce przeciwko Treflowi Gdańsk, gdy zagrał całe spotkanie jako atakujący i zdobył 22 punkty. W sumie we wszystkich występach zapisał na swoim koncie 41 punktów (36 w ataku, 3 w bloku, 2 asy serwisowe).

Jak się okazuje, w Bełchatowie wciąż są Derouillona zadowoleni. W piątek klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z przyjmującym do końca sezonu 2023/2024.

Dodajmy, że dzień wcześniej Skra rozwiązała umowę z Miką za porozumieniem stron. "Pomimo ogromnych chęci i wytrwałości siatkarza oraz profesjonalnego wsparcia medycznego ze strony klubu problemy zdrowotne zawodnika nie pozwalały na powrót do pełnej dyspozycji. Przedłużający się powrót do zdrowia Mateusza Miki nie pozwolił, aby w stu procentach wykorzystać na boisku potencjał zawodnika" - poinformowano w komunikacie dotyczącym rozstania z mistrzem świata z 2014 roku.

Z kolei dwa dni wcześniej do zespołu dołączył bułgarski środkowy Ilja Petkow.

Derouillon przed transferem do PlusLigi występował we francuskich klubach Spacer's Tolouse Volley i Tours Volley-Ball. Z tym drugim wywalczył w ubiegłym sezonie mistrzostwo i puchar Francji.

PGE GiEK Skra Bełchatów zajmuje obecnie 12. miejsce w ligowej tabeli. Po dziesięciu rozegranych spotkaniach ma na koncie cztery zwycięstwa i sześć porażek.

GW, Polsat Sport