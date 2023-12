Warciarze po 18 kolejkach mają na koncie 19 punktów i tylko jedno "oczko" przewagi nad 16. w tabeli Cracovią. Szulczek liczy na to, że jego zespół przerwę zimową spędzi nad strefą spadkową.

"Chciałbym wygrać w Zabrzu, żebyśmy tę zimę spędzili nad kreską. Natomiast optymistycznie patrzę w przyszłość i jestem przekonany, że im bliżej będzie końca sezonu, ta tabela będzie się krystalizować na korzyść Warty" – mówił na konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Bardzo mocne słowa Colliny po wielkim skandalu. "Rak, który może zabić futbol"

Swój optymizm opiera na pewnej stabilizacji składu, który był budowany aż do połowy października. Do tego część zawodników wracała do drużyny po kontuzjach.

"Niektórzy w lipcu się dziwili, kiedy mówiłem, jak trudne czeka nas najbliższe pół roku, ale to było do przewidzenia. Spójrzmy, kto latem od nas odszedł, kto leczył urazy i jak długo trwał proces wprowadzania piłkarzy po kontuzjach. Przypomnijmy sobie, jaką ławką dysponowałem w meczu z Pogonią (szkoleniowiec miał do dyspozycji bramkarza, jednego seniora i siedmiu młodzieżowców – PAP) w Grodzisku, a jaką miałem teraz w Szczecinie. W spotkaniu z Pogonią to właśnie zawodnicy z ławki pociągnęli zespół i dzięki temu zremisowaliśmy (3:3). Dla mnie ta runda nie jest jakimś rozczarowaniem" – podkreślił Szulczek.

W drugiej kolejce tego sezonu poznaniacy pokonali drużynę Jana Urbana 2:0 i było to ich jedyne zwycięstwo na własnym stadionie. Zdaniem opiekuna Warty jest pewne podobieństwo między tymi zespołami.

"Moim zdaniem te dwie ekipy od początku sezonu zmieniły się najbardziej w całej ekstraklasie. I u nas i w Górniku były problemy z zestawieniem drużyny. W Grodzisku spotkały się wówczas dwa zespoły z poważnymi problemami kadrowymi. Nie ukrywam, że też mieliśmy w tym meczu trochę szczęścia. W Górniku zawodnicy wrócili po kontuzjach nieco szybciej niż u nas, dokonano też transferów. Całościowo, to Warta i Górnik zrobiły największy progres w trakcie sezonu" – tłumaczył.

W Zabrzu poznaniacy będą musieli radzić sobie bez Kajetana Szmyta, który musi pauzować za żółte kartki. Niewykluczone, że młodzieżowy reprezentant Polski opuści klub w przerwie zimowej.

"W maju też miałem takie zapytanie, czy był to ostatni mecz Kajtka w Warcie. Teraz mamy grudzień i cały czas jest z nami. Myślę, że pytanie o jego przyszłość powinno być skierowane do innych osób. Patrząc na ten rok kalendarzowy, nie da się ukryć, że Kajtek rósł z każdym miesiącem i stał się niezwykle ważny dla drużyny. Z jednej strony klub potrzebuje pieniędzy, jakie może uzyskać z jego transferu, ale i on będzie chciał szukać nowych wyzwań" – zaznaczył Szulczek.

Poznański klub poinformował w środę o planach na okres zimowych przygotowań. Od soboty piłkarze będą mieli wolne, a na pierwszych zajęciach pojawią się 9 stycznia. Drużyna będzie trenować na własnych obiektach, a 20 stycznia rozegra mecz kontrolny z Widzewem Łódź. Dzień później warciarze polecą na dwutygodniowe zgrupowanie do tureckiego Side, gdzie rozegrają trzy sparingi: z ukraińskim LNZ Czerkasy, czeskim Slovanem Liberec oraz macedońską Shkendiją Tetowo. Ostatni tydzień przed wznowieniem rozgrywek spędzą w Poznaniu.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Warta Poznań na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

mtu, PAP