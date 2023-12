Premier League: Nottingham Forest - Tottenham. Relacja i wynik na żywo

Nottingham znalazło się w dołku. Zespół prowadzony przez Stevena Coopera zremisował co prawda ostatni mecz ligowy przeciwko Wolverhampton, ale nastroje kibiców są fatalne. Drużyna zajmuje obecnie odległe 16. miejsce w tabeli i w drugiej części sezonu będzie walczyła o utrzymanie.

W zupełnie innej sytuacji jest ekipa Tottenhamu. Zespół z Londynu przerwał fatalną serię czterech porażek i remisu w ostatnich pięciu meczach. Zrobił to w spektakularnym stylu pokonując 4:1 Newcastle. To oznacza, że w piątkowym starciu to "Koguty" będą zdecydowanym faworytem.

Relacja i wynik na żywo z meczu Nottingham Forrest - Tottenham na Polsatsport.pl. Początek od godziny 21:00.

K.P, Polsat Sport