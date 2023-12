PGE Rysice pewnie pokonały Pałac! Emocje tylko w pierwszym secie

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu drużyn. Co prawda gospodynie na początku odskoczyły na trzy oczka (8:5), ale rywalki szybko odrobiły straty i wynik długo oscylował wokół remisu. Tak było do stanu 20:20, a później ważne piłki skończyły Gabriela Orvosova i Weronika Centka. Rzeszowianki utrzymały przewagę do końca, a ostatni punkt zdobyła Ann Kalandadze (25:23).

W drugiej partii rzeszowianki od początku nadawały ton wydarzeniom na parkiecie (5:1). Dobrze prezentowały się w przyjęciu, polu zagrywki, punktowały blokiem i powiększały przewagę (12:6, 20:13). Pewnie wygrały 25:18, a ostatni punkt dał im błąd rywalek w ataku.

Set numer trzy to również dobre otwarcie PGE Rysic (9:5). Później poszła punktowa seria gospodyń od stanu 10:7 do 15:7, zwieńczona asem serwisowym Katarzyny Wenerskiej. W końcówce rzeszowianki grały swobodnie i kontrolowały sytuację. Po punktowym bloku różnica wynosiła już dziesięć oczek (21:11), a spotkanie zakończyła skutecznym atakiem Anna Obiała (25:17).

Skrót meczu Rysice - Pałac:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Ann Kalandadze (16), Gabriela Orvosova (15) – PGE Rysice; Joanna Sikorska (19) – Pałac. Dominacja gospodyń w bloku (12–1). MVP: Gabriela Orvosova (12/21 = 57% skuteczności w ataku + 3 bloki).

PGE Rysice Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)

Rysice: Weronika Centka, Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Amanda Coneo – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Gabriela Makarowska-Kulej, Wiktoria Kowalska, Weronika Szlagowska, Julia De Paula, Magda Kubas (libero), Anna Obiała. Trener: Stephane Antiga.

Pałac: Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Joanna Sikorska, Pola Nowakowska, Wiktoria Paluszkiewicz, Paulina Bałdyga – Magdalena Saad (libero) oraz Aleksandra Justka (libero), Ewelina Żurowska, Koleta Łyszkiewicz, Pola Bujnarowska. Trener: Jakub Tęcza.





Wyniki 12. kolejki Tauron Ligi:

2023-12-15: PGE Rysice Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)

2023-12-16: Grupa Azoty Chemik Police – ITA Tools Stal Mielec (19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-12-18: UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (16.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-12-18: ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź (17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-18: #VolleyWrocław – Grupa Azoty Akademia Tarnów (19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-12-19: MOYA Radomka Radom – Energa MKS Kalisz (19.00; transmisja – Polsat Box Go).

RM, Polsat Sport