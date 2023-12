Wisła Płock wraca do gry o awans! Zagłębie wciąż na ostatnim miejscu

Pierwsze chwile meczu w Płocku nie zwiastowały szybkiego otwarcia wyniku. Niewiele działo się pod bramkami obu drużyn, ale za to jeszcze w pierwszej połowie zaszła zmiana, która miała zdecydować o losach meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Pewne zwycięstwo Górnika na rozpoczęcie kolejki



Za kontuzjowanego Davida Niepsuja wszedł Kacper Laskowski i powoli wprowadzał się w to spotkanie. Arbiter doliczył jeszcze trzy minuty do regulaminowego czasu pierwszej połowy, ale to dopiero w 68. minucie drugiej partii do siatki trafił właśnie Laskowski.



Niefortunne wybicie golkipera po stałym fragmencie gry wykorzystał właśnie 22-letni pomocnik Wisły. Piłkarz uderzył mocno po ziemi i pokonał tym samym Mateusza Kosa.



Znów oglądaliśmy nieco mniej atrakcyjny fragment gry aż do samej końcówki, gdzie sędzia doliczył aż trzynaście minut po zadymieniu boiska przez kibiców w poprzednim fragmencie spotkania. Właśnie w czwartej minucie doliczonego czasu do piłki odbitej przez Kosa dopadł tym razem Fabian Hiszpański i wolejem umieścił futbolówkę w siatce. Niedługo potem arbiter zakończył spotkanie.



Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec 2:0 (0:0)



Bramki: Kacper Laskowski 68, Fabian Hiszpański 94

PI, Polsat Sport