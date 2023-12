Dwa złote medale Polaków w Buzios

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing to najważniejsza impreza dla tej kategorii wiekowej. W każdej klasie może wystartować tylko jeden przedstawiciel danego kraju. W Brazylii rywalizacja toczyła się w 11 konkurencjach, Polska miała swoich przedstawicieli w dziewięciu. I w dwóch biało-czerwoni okazali się najlepsi.

W klasie iQFoil Trepczyński zostawił w pobitym polu 31 konkurentów.

„To moje ostatnie regaty w juniorach. Trzy lata czekałem na medal i w końcu go mam. Kluczem do zwycięstwa były przepłynięte kilometry na wodzie na zgrupowaniach. W Brazylii udało mi się zachować spokojną głowę, a pomagało mi w tym czytanie książek. Cieszę się też, że udowodniłem, iż w słabowiatrowych warunkach potrafię żeglować szybko i skutecznie. Teraz święta, w maju matura, no i oczywiście rywalizacja w seniorach. Nie mogę się doczekać” – powiedział deskarz SKŻ Ergo Hestia Sopot.

To pierwszy w tej imprezie medal Polaków w olimpijskim windsurfingu od 10 lat. W 2013 roku na Cyprze trzeci był Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń nad Wisłą). Z kolei po raz ostatni na najwyższym stopniu podium stanął w 2006 roku w Weymouth Łukasz Grodzicki, który powtórzył swój sukces z koreańskiego Pusan.

W 2004 roku w Gdyni zwyciężył kolejny reprezentant sopockiego klubu i podopieczny trenera Romana Budzińskiego Kamil Lewandowski, a razem z nim triumfowała Zofia Klepacka (YKP Warszawa).

„To wielki sukces Staszka, ale udział w tym ma cały zespół. Trenowaliśmy przez cały sezon bardzo ciężko, uczyliśmy się od siebie nawzajem, motywowaliśmy się. Dla mnie Trepczyński wygrał te regaty wczoraj. Pozbierał się po 24. miejscu, a ostatniego dnia tylko potwierdził klasę wygrywając pod presją komplet wyścigów” - skomentował trener kadry Maciej Dziemiańczuk.

Lewandowska i Żmudzińska (AZS AWFiS Gdańsk) wygrały z kolei pięć pierwszych wyścigów, zbudowały bezpieczną przewagę, a w kolejnych sześciu regularnie plasowały się w czołówce. Ostatniego dnia, ze względu na zbyt silny wiatr, zawodniczki nie stanęły na starcie i Polki mogły cieszyć się z mistrzostwa świata.

„Jesteśmy przeszczęśliwe, bo to nasz pierwszy sezon w klasie 29er. Jeszcze niedawno zastanawiałyśmy się nad wyborem łódki, próbowałyśmy pływać na 420, ale ostatecznie postawiłyśmy na 29er. To był strzał w +10+. W Brazylii dobrze rozpoczęłyśmy regaty, zbudowałyśmy przewagę w naszych ulubionych warunkach średniowiatrowych, a kiedy powiało znacznie mocniej, skutecznie jej broniłyśmy” - stwierdziły biało-czerwone.

W klasie 29er (przygotowawcza klasa do olimpijskiej łódki 49erFX) ścigało się 25 kobiecych załóg.

„Warto zaznaczyć, że Ewa i Julia, jako jedyna załoga z czołówki, pływa pierwszy sezon w tej klasie. I to niepełny, bo straciły trochę czasu przez kontuzję Julii na początku sezonu. W Brazylii były bezapelacyjnie najlepsze, wyróżniały się techniką, odpornością psychiczną i popełniały zdecydowanie najmniej błędów. Zdzisław Staniul mówi, że jest 100 rzeczy, które wpływają na wynik w żeglarstwie. Mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy mieliśmy pod kontrolą” – dodał szkoleniowiec kadry Kajetan Jabłoński.

W kobiecej klasie 420 (21 załóg) Paulina Rutkowska (YKP Gdynia) i Iga Wielczyk (SSW MOS Iława) były szóste, a w mieszanej i męskiej Janowi Zamojskiemu i Oldze Wietek (YKP Gdynia) przypadła 16. lokata. Taką samą pozycję w klasie ILCA 6 mężczyzn (48) zajął Filip Olszewski (MKS Dwójka Warszawa), a 23. w klasie ILCA 6 kobiet (45) Aleksandra Borucka (OŚ AZS Poznań)

Ponadto Piotr Szymiec (SKŻ Ergo Hestia Sopot) był siódmy w klasie Formula Kite (19), Igor Kawałko (Opti Gdynia) i Fabian Kocięda (AZS AWFiS Gdańsk) zostali sklasyfikowani na ósmym miejscu w klasie 29er mężczyzn (30), a Karolina Gajdzińska (OŚ AZS Poznań) zakończyła rywalizację w klasie iQFoil kobiet (21) na 12. pozycji.

W Pucharze Narodów Polacy wywalczyli piątą lokatę.

BS, PAP