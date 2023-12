Fortuna 1 Liga: Motor Lublin - Lechia Gdańsk. Relacja i wynik na żywo

„Jestem bardzo zadowolony, że po dłuższym okresie możemy trenować na bardzo dobrze przygotowanej naturalnej murawie. To niezwykle ważne i mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu Ligi Konferencji w Lublinie pomiędzy Zorią Ługańsk i Breidablik warunki w sobotę będą podobne. Nie ukrywam, że stan boiska jest dla nas kluczowy” – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

Szkoleniowiec Lechii uważa, że sobotnie spotkanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

„Na koniec roku trafił nam się bardzo fajny mecz. Spotkają się drużyny, które mają bardzo duże ambicje i sumiennie podchodzą do każdej kolejnej potyczki. Tak samo powinno być za dwa dni. Od dłuższego czasu, jeszcze w poprzednim sezonie, Motor charakteryzuje bardzo duża powtarzalność. Ta drużyna jest świetnie zorganizowana w defensywie” – ocenił.

28 lipca w pierwszym meczu biało-zieloni przegrali ze swoim najbliższym przeciwnikiem 0:1 – była to ich jedyna porażka w tym sezonie na własnym boisku. Zwycięstwo zapewniła gościom bramka Bartosza Wolskiego w drugiej minucie doliczonego czasu.

„Zdajemy sobie sprawę z jak dobrym zespołem przyjdzie nam się mierzyć. Czeka nas trudne zadanie, ale jedziemy do Lublina po trzy punkty. Chcemy zrewanżować się gospodarzom za porażkę na własnym stadionie i w świetnych humorach zakończyć ten rok. Dlatego nie możemy myśleć o przerwie zimowej, świętach oraz powrotach do domów. Cały czas wbijamy to zawodnikom do głowy” – dodał.

Szkoleniowiec gdańszczan przekonuje, że rewanżowy mecz różnić się będzie od lipcowej potyczki.

„Raczej nie spodziewam się innych zachowań po stronie przeciwnika, bo Motor jest rozpoznawalny i charakterystyczny w bardzo pozytywnym aspekcie. My z kolei jesteśmy inną drużyną, mamy innych zawodników i inaczej się prezentujemy. Porównanie Lechii z lipca i Lechii obecnej nie mają sensu. Przypuszczam, że jeśli chodzi o naszych rywali, to ten mecz nie będzie inaczej prowadzony, ale na pewno będzie inaczej rozgrywany i prowadzony przez moją drużynę” – zapewnił.

42-letni trener miał okazję rywalizować z Motorem w poprzednim sezonie, kiedy prowadził Stomil. Oba zespoły zmierzyły się w Olsztynie w finale baraży o 1. ligę, a lepsi, po rzutach karnych, okazali się lublinianie.

„Ten zespół jest jeszcze bardziej dojrzały i bardziej skuteczny niż wówczas. Co prawda w środku obecnych rozgrywek nie szło mu tak dobrze jak na początku, bo lublinianie wpadli w mały punktowy dołek, jednak cały czas robią progres. Motor może nie ma za wiele indywidualności, ale dysponuje tym, co w piłce i sporcie drużynowym jest najważniejsze, czyli kolektywem” – podsumował.

W sobotę w Lechii nie zagrają kontuzjowani Luis Fernandez, Conrado oraz Jan Biegański.

Relacja i wynik na żywo z meczu Motor Lublin - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl.

jb, PAP