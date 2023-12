Koniec serii. Porażka Vegas Golden Knights

Na początku trzeciej tercji spotkania w Las Vegas to gospodarze byli na jak najlepszej drodze do zwycięstwa, bowiem prowadzili 2:1. Później jednak dwa gole, w tym jeden do pustej bramki, zanotował Casey Mittelstadt, po jednym dłożyli Zach Benson oraz Alex Tuch i to Sabres zdołali odbić się po porażce w poprzednim meczu z Colorado Avalanche 1:5.

Przegrana nie wpłynęła na sytuację Knights w tabeli, wciąż prowadzą w Konferencji Zachodniej i mają cztery punkty przewagi nad wiceliderami Vancouver Canucks.

Serię czterech porażek przełamali hokeiści Arizona Coyotes, którzy wygrali u siebie z San Jose Sharks 1:0. Zwycięstwo dał im gol Matiasa Maccelliego w drugiej tercji. Bramkarz gospodarzy Connor Ingram obronił 21 strzałów i po raz trzeci w tym sezonie zachował czyste konto.

- Dobrze śledzi krążek, dobrze gra. Może ostatnio jest jeszcze lepszy, ale jest na wysokim poziomie od dawna. Miał bardzo dobry początek sezonu i teraz to dla niego po prostu "kolejny dzień w biurze" - komplementował swojego podopiecznego trener Coyotes Andre Tourigny.

Dallas Stars pokonali natomiast u siebie Ottawa Senators 5:4, jednak wygrana została okupiona kontuzją bramkarza Jake'a Oettingera. Trener gospodarzy Pete DeBoer poinformował po meczu, że zawodnik nie pojedzie z drużyną do Saint Louis, gdzie w sobotę ekipa z Teksasu zmierzy się z Blues.

KP, PAP