Lech Poznań znowu rozczarował. Gol w 96. minucie

W wyjściowym składzie Lecha pojawił się Bartosz Salamon, któremu 13 grudnia skończyła się 8-miesięczna dyskwalifikacja za pozytywny wynik testu antydopingowego. 32-letni obrońca poprzednio w ligowym meczu zagrał 8 kwietnia z Wartą Poznań. Smaczkiem tego spotkania był fakt, że drużynę Radomiaka prowadził Maciej Kędziorek, który do 1 grudnia był asystentem Johna van der Broma w Lechu.

Początkowo mecz stał na słabym poziomie. Obydwie drużyny nie potrafiły wypracować sobie okazji do oddania strzału. Dopiero po pół godzinie goście przeprowadzili składny atak. Joel Pereira podał piłkę w pole bramkowe, a tam Nika Kwekweskiri tylko dołożył nogę i Albert Posiadała nie był w stanie zapobiec stracie gola.

Pięć minut później Kwekweskiri mógł podwyższyć prowadzenie, lecz strzelając z 16 metrów nie trafił w bramkę. W odpowiedzi znakomitej okazji nie wykorzystał Lisandro Semedo. Skrzydłowy Radomiaka minął już bramkarza Bartosz Mrozka, ale strzelając z ostrego kąta posłał piłkę obok słupka. W 40. minucie Mrozek obronił dwa kolejne strzały Pedra Pedro Henrique. W odpowiedzi Kristoffer Velde efektownym strzałem w górny róg pokonał Posiadałę, ale gol nie został uznany, gdyż wcześniej inny zawodnik Lecha był na spalonym.

Początek drugiej połowy należał do gości. Joel Pereira przechwycił piłkę w polu karnym i mocnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie. To był pierwszy gol Portugalczyka w ekstraklasie w jego 76. meczu.

W 64. minucie Jesper Karlstroem za faul na Rafale Wolskim otrzymał drugą żółtą kartkę i Lech musiał kończyć mecz w dziesięciu.

Gospodarze mocniej zaatakowali i Dawid Abramowicz pięknym strzałem z woleja, po podaniu wprowadzonego chwilę wcześniej Jana Grzesika, zdobył kontaktową bramkę.

Radomiak walczył do końca i w 6. minucie doliczonego czasu gry doprowadził do wyrównania. Leandro posłał piłkę w pole karne, tam dotarła ona do Leonardo Rochy, a ten strzałem z kilku metrów umieścił ją w siatce.

Radomiak Radom – Lech Poznań 2:2 (0:1).

Bramki: Dawid Abramowicz 79, Leonardo Rocha 90+6 - Nika Kwekweskiri 30, Joel Pereira 50

Radomiak Radom: Albert Posiadała - Daniel Pik (78. Jan Grzesik), Raphael Rossi, Mateusz Cichocki (78. Tiago Matos), Dawid Abramowicz - Edi Semedo (89. Krystian Okoniewski), Christos Donis (65. Leonardo Rocha), Luizao, Rafał Wolski, Lisandro Semedo (78. Leandro) - Pedro Henrique.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Bartosz Salamon, Antonio Milic, Alan Czerwiński - Dino Hotic (68. Miha Blazic), Radosław Murawski, Jesper Karlstroem, Nika Kwekweskiri (68. Artur Sobiech), Kristoffer Velde (76. Elias Andersson) - Filip Marchwiński.

Żółte kartki: Christos Donis, Daniel Pik, Raphael Rossi, Pedro Henrique, Leonardo Rocha - Bartosz Salamon, Dino Hotic, Jesper Karlstroem, Filip Marchwiński, Bartosz Mrozek, Kristoffer Velde (poza boiskiem).

Czerwona kartka: Jesper Karlstroem (64).

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Widzów: 6006.

BS, PAP