Stephane Antiga o pożegnaniu z Rzeszowem. "Czasem dostaje się ofertę, której trudno się oprzeć"

Stephane Antiga po sezonie 2023/2024 przestanie być trenerem drużyny PGE Rysic Rzeszów. W rozmowie z oficjalną stroną internetową Tauron Ligi francuski szkoleniowiec powiedział o tym, co skłoniło go do podjęcia decyzji o rozstaniu z klubem z Podkarpacia. - Po prostu czasem dostaje się ofertę, która jest bardzo atrakcyjna i trudno się jej oprzeć - stwierdził.

Były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski prowadzi zespół z Rzeszowa od pięciu lat. Z powodzeniem - w tym czasie czterokrotnie zdobywał z nim wicemistrzostwo Polski, dwa razy triumfował w Superpucharze Polski oraz dwukrotnie doprowadził drużynę do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Obecny sezon będzie jednak jego ostatnim w roli opiekuna Rysic. Jego obecny pracodawca poinformował o tym w poniedziałek.

ZOBACZ TAKŻE: Wysoka forma Stysiak! Kolejny świetny występ Polki

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wiceprezes Rysic Marek Pieniążek powiedział, że klub jest Antidze bardzo wdzięczny za pięć lat spędzonych w Rzeszowie, natomiast teraz były znakomity siatkarz uznał, że czas na inne wyzwania. - Być może dotyczą one pracy w lepszych ligach i silniejszych zespołach, ale o szczegóły trzeba pytać samego zainteresowanego. Jako klub bardzo szanujemy tę decyzję - podkreślił.

- Odkąd współpracujemy, to na przełomie roku zawsze spotykamy się i dyskutujemy o przyszłości. Tym razem dowiedzieliśmy się od trenera, że kolejny sezon będzie chciał spędzić w innej lidze. Jak już wspomniałem, bardzo to szanujemy. Komfort pracy ze Stephane Antigą był olbrzymi, a obie strony darzyły się dużym zaufaniem - dodał Pieniążek.

Teraz w sprawie swojego pożegnania z rzeszowskim klubem po obecnym sezonie wypowiedział się sam Antiga. W rozmowie z oficjalną stroną Tauron Ligi został zapytany o to, dlaczego już teraz, na dość wczesnym etapie rozgrywek, oficjalnie poinformowano o tym, że trener wicemistrzyń Polski po sezonie odejdzie.

- To była decyzja klubu, żeby ogłosić oficjalnie tę informację, ale ją szanuję. Rozmawialiśmy wspólnie o treści komunikatu, ale to klub zadecydował, żeby go opublikować już teraz - wyjaśnił Antiga.

O powodach podjętej decyzji o rozstaniu z Rysicami po sezonie mistrz świata z 2014 roku powiedział: - Poinformowałem włodarzy klubu o swoich planach na przyszłość i zakończeniu pracy w Rzeszowie po tym sezonie, który jest już moim piątym tutaj. Cóż, czasami są takie sezony, że rynek transferowy zaczyna się już bardzo szybko i otrzymuje się bardzo ciekawe i atrakcyjne oferty. Tak było w moim przypadku i myślę, że czeka mnie interesujące doświadczenie, prawdopodobnie poza Tauron Ligą. Dla mnie to będzie nowe wyzwanie, ale chcę zaznaczyć, że w Rzeszowie byłem i jestem bardzo szczęśliwy. Nie chciałem odejść z jakichś konkretnych powodów. Po prostu czasem dostaje się ofertę, która jest bardzo atrakcyjna i trudno się jej oprzeć.

Z kolei na pytanie o ewentualne podjęcie pracy nie tylko w klubie, ale również w roli selekcjonera jednej z reprezentacji narodowych Antiga odparł, że być może pojawi się taka możliwość, ale na razie pewne jest to, że nie zostanie w Rzeszowie i będzie pracował z inną drużyną klubową. - Co do propozycji pracy w jakiejś drużynie narodowej, na razie nie dostałem takiej oferty - dodał.

Stephane Antiga jest trenerem rzeszowskich siatkarek od 2019 roku. Wcześniej pracował z męską reprezentacją Polski (2014-2016), z którą dziewięć lat temu zdobył mistrzostwo świata. Prowadził ją również na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. W latach 2017-2018 był selekcjonerem kadry Kanady mężczyzn. Trenował również plusligowy klub z Warszawy (2017-2019).

Według "La Gazzetta dello Sport" nowym pracodawcą Antigi może być czołowy zespół włoskiej Serie A kobiet, Savino Del Bene Scandicci.

GW, Polsat Sport