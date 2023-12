UFC zamierza zakończyć 2023 rok z przytupem. W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się hitowa gala w Las Vegas, na której zobaczymy dwie walki mistrzowskie. W najważniejszym pojedynku wydarzenia Leon Edwards stanie do swojej drugiej obrony tytułu w wadze półśredniej. Pas spróbuje mu odebrać Colby Covington. Kiedy gala UFC 296? O której godzinie rozpoczyna się UFC 296? Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Po mistrzowski tytuł Edwards sięgnął w sierpniu 2022 roku, kiedy to wprawił świat w osłupienie nokautując dominującego do tej pory w dywizji do 170 funtów Kamaru Usmana. Pół roku później doszło do rewanżu, w któym ponownie górą był "Rocky". 32-latek tym razem wygrał większościową decyzją sędziów. Na UFC 296 Anglik stanie do swojej drugiej obrony mistrzowskiego pasa.

ZOBACZ TAKŻE: Polski zawodnik wraca do oktagonu UFC. Zmierzy się z byłym rywalem Jana Błachowicza

Przed nim niełatwe zadanie. Jego rywalem będzie bowiem Covington. "Chaos" jest zawodnikiem, obok którego nie da się przejść obojętnie. Wszystko przez jego wzbudzające kontrowersje wypowiedzi oraz sposób zachowywania się. Jedni go uwielbiają, drudzy nienawidzą. 35-latek broni się jednak swoimi występami w oktagonie. Jedynym zawodnikiem, który w ciągu ostatnich kilku lat znalazł na niego sposób (i to dwukrotnie) był Usman. Poza tym Covington regularnie zwycięża. W najbliższy weekend powróci do klatki po dłuższej przerwie. Ostatnio walczył w marcu 2022 roku. Pokonał wówczas na punkty Jorge Masvidala - niegdyś swojego przyjaciela, a później jednego z największych wrogów.

Kapitalnie zapowiadające się starcie Edwards - Covington to nie jedyna atrakcja UFC 296. W co-main evencie Alexandre Pantoja będzie po raz pierwszy bronił tytułu mistrzowskiego w wadze muszej. Rywalem Brazylijczyka będzie Brandon Royval. Ponadto ciekawie powinno być również w pojedynkach Shavkata Rakhmonova ze Stephenem Thompsonem oraz Tony'ego Fergusona z Paddym Pimblettem.

UFC 296: Edwards - Covinton. Kiedy i o której godzinie?

Transmisja karty głównej gali UFC 296 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



170 lb: Leon Edwards (21-3) - Colby Covington (17-3) – o pas mistrzowski w kategorii półśredniej

125 lb: Alexandre Pantoja (26-5) - Brandon Royval (15-6) – o pas mistrzowski w kategorii muszej

170 lb: Shavkat Rakhmonov (17-0) - Stephen Thompson (17-6-1)

155 lb: Tony Ferguson (25-9) - Paddy Pimblett (20-3)

145 lb: Josh Emmett (18-4) - Bryce Mitchell (16-1)





Karta wstępna (00:00):



205 lb: Alonzo Menifield (14-3-1) - Dustin Jacoby (19-7-1)

135 lb: Irene Aldana (14-7) - Karol Rosa (17-5)

135 lb: Cody Garbrandt (13-5) - Brian Kelleher (24-14)

125 lb: Casey O’Neill (9-1) - Ariane Lipski (16-8)

125 lb: Tagir Ulanbekov (14-2) - Cody Durden (16-4-1)

145 lb: Andre Fili (22-10) - Lucas Almeida (14-2)

265 lb: Shamil Gaziev (11-0) - Martin Buday (13-1)