Gładkowicz vs Zając w walce wieczoru gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie

Fani organizacji Babilon MMA nadal mają w pamięci niesamowicie udaną listopadową galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej, dlatego organizacja Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka nie zwalnia tempa i kuje żelazo, póki gorące! Styczniowa gala Babilon MMA 42 w Żyrardowie to mocne uderzenie na nowy rok. Przed hitową walką Gładkowicz-Zając w klatce pojawią się m.in. Gracjan Wyroślak (4-1), Adam Muzyka (4-0) czy Dawid Kuczmarski (4-0), kibice zobaczą także ciekawe starcie w królewskiej kategorii - Michał "Benek" Bednarski zmierzy się w nim z dwumetrowym Michałem Rudzkim.

- Starcie Bartka Gładkowicza z Sergiuszem Zającem jest z pewnością godne main eventu. Przed zwycięzcą otworzą się ogromne możliwości z walką o mistrzowski pas na czele - mówi matchmaker Artur Gwóźdź. - Bartek ma po swojej stronie przewagę doświadczenia, które zbierał między innymi walcząc w KSW. Ostatnio wrócił do Babilonu i w dobrym stylu pokonał Piotra Walawskiego. Z kolei Sergiusz Zając to supertalent, jeden z najciekawszych prospektów w polskim MMA. Dodajmy do tego fantastyczne warunki fizyczne, niesamowitą dynamikę i serię efektownych zwycięstw. To będzie naprawdę kapitalny pojedynek i zapewniam, że na karcie walk gali Babilon MMA 42 fani znajdą więcej mocnych zestawień - kończy szef grupy Artnox Fight Sport.

Ogłoszone zestawienia z gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie:

Walka wieczoru w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (10-4) vs Sergiusz Zając (4-1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (1-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (0-1) vs Michał Rudzki (1-1)

