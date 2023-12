Zwycięstwo w dzisiejszym starciu da naszym południowym sąsiadkom najlepsze w historii miejsce w mistrzostwach świata od czasu rozpadu Czechosłowacji. W 2017 roku Czeszki zakończyły zmagania w mundialu na 8. pozycji, co do dziś jest ich najlepszym wynikiem. Do spotkania z Czarnogórkami podopieczne Benta Dahla przystąpią po trzech porażkach z rzędu: w fazie zasadniczej z Brazylią, ćwierćfinałowej z Francuzkami i - już w play-offach o miejsca 5-8 - z Niemkami.

O ile sam awans do najlepszej ósemki był dla zawodniczek z Czech małym sukcesem, o tyle szczypiornistki z Czarnogóry z pewnością liczyły na dużo więcej. Mówimy bowiem o brązowych medalistkach ostatniego Euro, które zaledwie rok temu wygrywały z Hiszpankami, Niemkami i - w starciu o trzecie miejsce w turnieju - Francuzkami. Na tegorocznych mistrzostwach świata ekipa z Bałkanów spisuje się jednak poniżej możliwości i od fazy zasadniczej przegrała aż cztery razy. Lepsze od Czarnogórek były: Chorwatki, Szwedki, Dunki (w ćwierćfinale) i Holenderki (play-offy o miejsca 5-8). Czy na otarcie łez zdołają wygrać w starciu o 7. pozycję?

Relacja i wynik na żywo z meczu Czechy - Czarnogóra na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 10.15.

RI, Polsat Sport