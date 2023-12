Niemieckie media dosadnie o polskim skoczku. "Nie miał zbyt wiele do zaoferowania"

Engelberg zawsze kojarzył się polskim skoczkom szczęśliwie. Szczególnie Kamilowi Stochowi, który stawał tam na podium aż 12 razy, w tym dwukrotnie na najwyższym jego stopniu. Jeśli Biało-Czerwonym na początku sezonu szło kiepsko, to zmiany przychodziły właśnie na Gross-Titlis-Schanze.

Tym razem o przełomie nie może być mowy, ale przez ciemne chmury, które ostatnimi czasy zawisły nad głowami reprezentantów Polski, próbował wczoraj przebić się promyk słońca w postaci Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski zaprezentował się najlepiej w tym sezonie i finalnie uplasował się na 21. pozycji. Tuż za nim znalazł się Piotr Żyła. To jedyni Polacy, którzy awansowali do drugiej serii.

W zawodach najlepszy okazał się Pius Paschke, który wyprzedził Mariusa Lindvika i Stefana Krafta. Niemieckie media nie szczędzą pochwał najlepszym. Nie zapominają także o tym, by skomentować występy tych słabszych, m.in. Dawida Kubackiego.

- Dawid Kubacki nie miał zbyt wiele do zaoferowania. Brakowało mu szybkości i odległości, przez co nie zdołał zakwalifikować się do finałowej serii - napisał "Kicker".

Nie tylko jego kiepska dyspozycja została dostrzeżona. Wspomniano także o Żyle i Stochu, dla których - porównując ze wszystkimi sukcesami naszych orłów - ten konkurs wciąż pozostawał daleki od ideału.

- Wciąż rozczarowuje polska drużyna, którą w rundzie finałowej reprezentowało jedynie dwóch zawodników: Kamil Stoch i Piotr Żyła - ocenił skispringen.com

Oczywiście niezauważony nie pozostał przebłysk Stocha, który w trakcie konkursu wyglądał na dużo pewniejszego siebie.

- Kamil Stoch wyglądał solidnie w powietrzu i potwierdził trend wzrostowy z pierwszej serii. Jego miejsce nie jest tym, które chciałby osiągnąć, ale sytuacja uległa zmianie względem ostatniego czasu - relacjonował Sportschau.

Niedzielny konkurs w Engelbergu rozpocznie się o 16:00. Poprzedzą go kwalifikacje.