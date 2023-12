"Legia jest do ugryzienia, trzeba tylko mieć na to sposób" – powiedział trener piłkarzy Cracovii Jacek Zieliński przed niedzielnym meczem 19. kolejki ekstraklasy z warszawskim zespołem. Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Cracovia na Polsatsport.pl.

Nastroje w Cracovii nie są optymistyczne. Zespół nie zdołał odnieść zwycięstwa w dziewięciu ostatnich ligowych spotkaniach i wylądował w strefie spadkowej. W poprzedniej kolejce w starciu ze Stalą Mielec wydawało się, że zła passa zostanie przerwana. "Pasy" jeszcze w 85. minucie prowadziły 2:0, ale w końcówce dały sobie strzelić dwa gole i musiały zadowolić się tylko remisem.

"Zbyt wcześnie poczuliśmy, że wygrana jest na wyciągnięcie ręki. Piłka jest brutalna, uczy pokory. Mieliśmy wszystko pod kontrolą do 85. minuty, ale mecz trwa 90 minut i daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwo. To był błąd całej drużyny, nas jako sztabu trenerskiego, bo dotknął nas złudny spokój" – tłumaczył Zieliński.

Do końca roku Cracovia rozegra jeszcze dwa mecze z Legią. Po niedzielnym spotkaniu w Warszawie, w środę w Krakowie rozegrany zostanie zaległy mecz 2. kolejki pomiędzy tymi zespołami. Zieliński przyznał, że pierwszy raz spotyka się z taką sytuację jako trener.

"To pasztet zafundowany nam przez Ekstraklasę S.A. To się jednak wydarzyło. Wiadomo, jakie są teraz boiska. Oba zespoły przystąpią do meczu w różnych nastrojach. Legia jest w euforii, my przystępujemy do spotkania z dużym niedosytem po ostatnich meczach" - podkreślił.

Rzeczywiście nastroje na Łazienkowskiej są wyśmienite, bo w czwartek Legia pokonała 2:0 holenderski AZ Alkmaar i zapewniła sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. W ekstraklasie podopieczni Runjaica nie radzą sobie ostatnio zbyt dobrze i zajmują piąte miejsce w tabeli ze stratą dziewięciu punktów do lidera Śląska Wrocław. Warszawianie nie wygrali na swoim stadionie czterech ostatnich ligowych meczów, przegrywając m.in. ze Stalą Mielec 1:3 i remisując 2:2 z Wartą Poznań.

"Analizowaliśmy te spotkania pod naszym kątem. Pokazują one, że Legia jest do +ugryzienia+, trzeba tylko mieć na to sposób. Chcemy zagrać dobry mecz, niekoniecznie okopywać się w swoim polu karnym. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Już skończyło się mówienie, że mamy łatwiejsze, trudniejsze spotkania. Bez względu na to, jakiej klasy jest rywal, musimy zapunktować, aby mieć spokojniejszą zimę. Zdajemy sobie sprawę, że zagramy z drużyną, która awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Nie liczę na taryfę ulgową. Ich sytuacja w tabeli, jak na miarę Legii, nie jest rewelacyjna. Spodziewam się rywala, który będzie chciał z przytupem zakończyć ligę, ale my jesteśmy mega zdeterminowani, aby wywalczyć trzy punkty" – zadeklarował Zieliński, który w niedzielę po raz 155. poprowadzi Cracovię w meczu ekstraklasy. Tym samym wyrówna osiągnięcie obecnego selekcjonera – Michała Probierza.

Sytuacja kadrowa "Pasów" jest lepsza niż ostatnio, gdyż po pauzie za kartki wróci dwóch kluczowych piłkarzy – Michał Rakoczy i Otar Kakabadze. Do Warszawy nie pojedzie chory Mateusz Bochnak oraz Paweł Jaroszyński, którzy przeszedł zapalenie oskrzeli. Zabraknie też kontuzjowanego w niedawnym meczu z Ruchem Chorzów Jakuba Jugasa. Czeski obrońca ma zerwane wszystkie więzadła stawu skokowego i na początku stycznie przejdzie zabieg. Potem czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. W tym sezonie raczej na pewno nie pojawi się już na boisku.

Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

mtu, PAP