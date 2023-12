Gliwiczanie w poprzedniej rundzie spotkań przerwali serię sześciu kolejnych remisów (w sumie w tym sezonie podzielili się punktami z rywalami 12 razy), pokonując na wyjeździe Lecha Poznań 1:0.

„To na pewno ważna i wartościowa wygrana. Zawsze zwycięstwo daje inną atmosferę i motywację do pracy, odczuliśmy to. Przed nami jeden z meczów o sześć punktów. To ważne, jak skończymy rok” – dodał.

Piast zajmuje 12. miejsce (21 punktów), a Stal (22) jest dziesiąta. Obie drużyny mają do rozegrania po zaległym spotkaniu.

„Liczę, że damy z siebie wszystko, tego nam nie może zabraknąć. To podstawa, choć nie gwarantuje sukcesu. W tym roku jako drużyna wielokrotnie potrafiliśmy pokazać na boisku właściwą postawę, niezależnie od wyniku. Wypada, żebyśmy takim samym zespołem byli w ostatnim spotkaniu w roku” – stwierdził szkoleniowiec.

Podkreślił, że Stal, choć miała jesienią trudny moment, potrafiła na wyjazdach pokonać Legię Warszawa i Pogoń Szczecin.

„Od kilku lat pokazuje, że stać ją na więcej niż wszyscy oczekują” – dodał.

Piast przegrał tylko dwa razy w sezonie, ale mimo to zajmuje dość odległą pozycję.

„Analizujemy naszą sytuację, jesteśmy ambitni. W tym roku przegraliśmy cztery spotkania, najmniej w lidze. To dowód dobrego funkcjonowania drużyny, tu nie ma mowy o przypadku. Nie ulega wątpliwości, że jak na ilość stworzonych sytuacji jesienią, skuteczność nie jest na najwyższym poziomie. Będziemy szukać rozwiązań, nie tylko w treningu. Nie jest tajemnicą, że trafi do nas ktoś z ofensywnych zawodników” – wyjaśnił Vukovic.

Zaznaczył, że nie jest zadowolony z miejsca w tabeli, ani z liczby zdobytych punktów.

„Nasze ambicje sięgają wyżej, ale też jesteśmy realistami. Jak na poziom gry, jaki prezentujemy, powinniśmy mieć o wiele więcej punktów. Przerwę zimową rozpoczniemy ze świadomością, że jeszcze bardzo dużo możemy poprawić. Są rezerwy i powinniśmy ich poszukać. Po Nowym Roku to zrobimy. Teraz przed nami istotny mecz, bo to, czy skończymy rok mając 21 punktów, czy 24, stanowi olbrzymią różnicę” – zakończył trener.

W poniedziałek wieczorem piłkarze Piast rozpoczną urlopy. Na treningu spotkają się ponownie 9 stycznia. Potem polecą na dwutygodniowe zgrupowanie w hiszpańskim L’Albir koło Alicante.

mtu, PAP